Η Shuli Davidovich αναλαμβάνει τη θέση της νέας πρέσβειρας του Ισραήλ στην Κύπρο, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή πρεσβεία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα πρέσβειρα του Ισραήλ στην Κύπρο, Shuli Davidovich - «Να φέρουμε τους δύο λαούς πιο κοντά»
Η Shuli Davidovich διακρίνεται στα δεξιά της φωτογραφίας
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό της πρεσβείας, η νέα πρέσβειρα εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ανάληψη των καθηκόντων της, κρατώντας καρφίτσα με τις σημαίες του Ισραήλ και της Κύπρου, την οποία χαρακτηρίζει σύμβολο της φιλίας και των στενών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό της πρεσβείας, η νέα πρέσβειρα εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ανάληψη των καθηκόντων της, κρατώντας καρφίτσα με τις σημαίες του Ισραήλ και της Κύπρου, την οποία χαρακτηρίζει σύμβολο της φιλίας και των στενών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.
Παράλληλα, υπογραμμίζει την πρόθεσή της να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, στην εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης και στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.
Ambassador @ShuliDavidovich: As of today, I will proudly wear this pin featuring the flags of #Israel 🇮🇱 and #Cyprus 🇨🇾, a symbol of the friendship and close ties between our two countries. I look forward to assuming my duties as the new Ambassador of Israel to Cyprus and working to further strengthen our partnership, deepen our cooperation, and bring our two peoples even closer together.— Israel in Cyprus (@IsraelinCyprus) October 13, 2026
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