Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Απεβίωσε ο δράστης του μακελειού στην Κρακοβία - Στο νοσοκομείο ακόμα οι 15 τραυματίες
Πολιτική

Αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα πρέσβειρα του Ισραήλ στην Κύπρο, Shuli Davidovich - «Να φέρουμε τους δύο λαούς πιο κοντά»

Header Image

Η Shuli Davidovich διακρίνεται στα δεξιά της φωτογραφίας

Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό της πρεσβείας, η νέα πρέσβειρα εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ανάληψη των καθηκόντων της, κρατώντας καρφίτσα με τις σημαίες του Ισραήλ και της Κύπρου, την οποία χαρακτηρίζει σύμβολο της φιλίας και των στενών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Shuli Davidovich αναλαμβάνει τη θέση της νέας πρέσβειρας του Ισραήλ στην Κύπρο, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή πρεσβεία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό της πρεσβείας, η νέα πρέσβειρα εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ανάληψη των καθηκόντων της, κρατώντας καρφίτσα με τις σημαίες του Ισραήλ και της Κύπρου, την οποία χαρακτηρίζει σύμβολο της φιλίας και των στενών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την πρόθεσή της να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, στην εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης και στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

#ΠΟΛΙΤΙΚΗ #ΙΣΡΑΗΛ #ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα