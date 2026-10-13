Αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα πρέσβειρα του Ισραήλ στην Κύπρο, Shuli Davidovich - «Να φέρουμε τους δύο λαούς πιο κοντά»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό της πρεσβείας, η νέα πρέσβειρα εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ανάληψη των καθηκόντων της, κρατώντας καρφίτσα με τις σημαίες του Ισραήλ και της Κύπρου, την οποία χαρακτηρίζει σύμβολο της φιλίας και των στενών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την πρόθεσή της να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, στην εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης και στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.