Όταν ασθενήσει κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο και κληθείτε να επιλέξετε γιατρό, υποθέτω ότι έχετε έναν κατάλογο αναρτημένο στον τοίχο σας και λέτε: «Σήμερα είναι η σειρά του δρος ΑΒ, γιατί την περασμένη εβδομάδα πήγαμε στη δρα ΓΔ και δεν θέλουμε να τον αδικήσουμε και να του στερήσουμε το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του». Ουδέποτε πέρασε από το μυαλό σας η σκέψη να επιλέξετε τον καλύτερο γιατρό προς όφελος του συγγενούς σας;

Όταν επιλέγετε κομμώτρια ή μπαρμπέρη, υποθέτω ότι αρπάζετε την ταμπλέτα σας και λέτε: «Σήμερα ήρθε η σειρά του ΧΨ, γιατί δεν πρέπει να τον θυματοποιήσουμε». Ουδέποτε πέρασε από το μυαλό σας να επιλέξετε κάποιον που σας κουρεύει ή σας χτενίζει όπως σας αρέσει;

Υποθέτω ότι όλες τις επιλογές στη ζωή σας τις κάνετε με γνώμονα τη μη «θυματοποίηση» (λέξη-σύνθημα, που αποσκοπεί στην παραπλάνηση και στη δημιουργία εντυπώσεων) του παρόχου μιας υπηρεσίας, ανεξαρτήτως των επιπτώσεων σε εσάς, τους αποδέκτες της υπηρεσίας.

Αν αντιληφθείτε τα πιο πάνω, τότε θα αντιληφθείτε και το έγκλημα που διαπράττετε.

Το δικαίωμα που προέχει δεν είναι εκείνο της πρόσληψης των ατόμων που καταβάλλουν συνδρομές στις συντεχνίες σας, αλλά το δικαίωμα των παιδιών όλων μας στην καλύτερη δυνατή παιδεία.

Κυρία Βασιλείου, σε μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας, ο προκάτοχός σας παραδέχτηκε ότι «πάνω απ' όλα η ΠΟΕΔ μας».

Ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας, στην ομιλία του σε τελετή αποφοίτησης το 2005, περιέγραψε πώς κάθε άνθρωπος είναι εκ φύσεως προγραμματισμένος με μια «εργοστασιακή ρύθμιση» (default setting), που τον κάνει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως το κέντρο του σύμπαντος. Ουσιαστικά τον πρωταγωνιστή σε μια ταινία του Χόλιγουντ.

Δεν διαφωνώ. Απλώς συμπληρώνω: Τα προβλήματα στην κοινωνία ξεκινούν όταν ο καθένας από εμάς απαιτεί από όλους τους άλλους και από ολόκληρο το σύμπαν να λειτουργούν ως κομπάρσοι στη δική του ταινία.

Κυρία Βασιλείου, για τους υπόλοιπους από εμάς δεν είναι πάνω απ' όλα η ΠΟΕΔ σας. Η μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας έχει σοβαρότερα προβλήματα από τις συνδρομές στην ΠΟΕΔ.

Αν βγαίνατε στους δρόμους διεκδικώντας ένα αποτελεσματικότερο σύστημα πρόσληψης, στο οποίο, π.χ. πέραν του πτυχίου, θα απαιτούνταν η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η υποβολή σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, η αυστηρή και επαγγελματική παρακολούθηση και αξιολόγηση από ειδικούς κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου, καθώς και άλλες διαδικασίες που εφαρμόζουν σοβαρές χώρες (και πριν μου πείτε ότι εφαρμόζονται και εδώ, τονίζω: ΟΠΩΣ τις εφαρμόζουν), η κοινωνία θα σας στήριζε. Δυστυχώς, άλλες είναι οι προτεραιότητές σας. Η ΠΟΕΔ σας.

Υ.Γ. Αν αφιερώναμε τους μισούς πόρους από όσους σπαταλούμε ως κοινωνία σε αυτή την αντιπαράθεση για την ουσιαστική αναβάθμιση της παιδείας, θα επιλύαμε πολλά από τα προβλήματα της κοινωνίας μας. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα προχωρούσα από την πρώτη μέρα στις σωστές μεταρρυθμίσεις. Ποια είναι η πιθανότητα παρατεταμένων απεργιών (και, τονίζω, απώλειας μισθών) από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, αρκετοί εκ των οποίων είναι νοήμονες και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, προκειμένου κάποιοι άλλοι να πετύχουν την παράλογη μονιμοποίησή τους; ΜΗΔΕΝ.

* Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές.