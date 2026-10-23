Κύπρος προς ΟΗΕ: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη

Η επιστολή, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2026, αναφέρεται στην απόφαση της 20ής Οκτωβρίου και επαναλαμβάνει τις θέσεις που η κυπριακή κυβέρνηση είχε διατυπώσει σε προηγούμενες επικοινωνίες της με τον ΟΗΕ, στις 20 Ιανουαρίου, 24 Απριλίου και 20 Ιουλίου 2020, καθώς και στη Ρηματική Διακοίνωση της 18ης Αυγούστου 2025.

«Η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης δεν πρέπει να υποτάσσονται στις γεωπολιτικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες τρίτων κρατών», τονίζεται στην επιστολή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρει ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις πολιτικές και θεσμικές συνθήκες στη Λιβύη για να προωθήσει παράνομες θαλάσσιες διεκδικήσεις και να «επιβάλει μια τεχνητή θαλάσσια πραγματικότητα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων κρατών».

Κατά την επιστολή, τέτοιες ενέργειες αντανακλούν «μια σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο», υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο και αποτελούν «σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα».

Η Λευκωσία σημειώνει ότι το μνημόνιο δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη συνθηκών και με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Ως εκ τούτου, αναφέρει, το μνημόνιο «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτους» και δεν επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κράτους σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένων των κυριαρχικών δικαιωμάτων του.

Η Κυπριακή Δημοκρατία επισημαίνει ότι το μνημόνιο επιχειρεί να οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες μεταξύ δύο κρατών που «δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές». Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει, κατασκευάζεται «ένα ανύπαρκτο θαλάσσιο σύνορο» και αγνοούνται σκόπιμα η παρουσία και τα δικαιώματα άλλων παράκτιων κρατών σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένων των ελληνικών νησιών.

Στην επιστολή υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 121 παράγραφος 2 της UNCLOS αντανακλά εθιμικό διεθνές δίκαιο και δεσμεύει και κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση. Όπως αναφέρεται, η διάταξη κατοχυρώνει ρητά το δικαίωμα των νησιών σε «χωρική θάλασσα, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη».

Η επιστολή υπογραμμίζει επίσης ότι οι συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να συνάπτονται μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, «με καλή πίστη και σύμφωνα με τις παγιωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου», όπως αυτές κωδικοποιούνται στην UNCLOS και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή νομολογία.

Η κ. Μιχαήλ ζητεί να κυκλοφορήσει η επιστολή ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και να δημοσιευθεί στον ιστότοπο της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΟΗΕ και στο Δελτίο του Δικαίου της Θάλασσας.

Πηγή: ΚΥΠΕ