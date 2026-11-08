Ιωάννου από το φεστιβάλ ζιβανίας: €3,5 δισ. για ανάπτυξη στις κοινότητες – Τα έργα που θα γίνουν στο Πελένδρι

Ο υπουργός ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού θα εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή και το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πελενδρίου για αξιοποίηση τεμαχίου γης πέριξ της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού, με στόχο τη δημιουργία κοινοτικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων αναπτύξεων που θα ενισχύσουν την περιοχή.

Σε εξέλιξη έργα και παρεμβάσεις στο Πελένδρι

Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η κυβέρνηση επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση της κοινότητας μέσω έργων μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας.

Όπως είπε, ήδη υλοποιούνται αναπτυξιακά έργα σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, ενώ παράλληλα προωθούνται βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο και συνεχίζονται οι εργασίες στον δρόμο Πελενδρίου – Αμιάντου.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπλαση της πλατείας του χωριού, σημειώνοντας ότι μετά την επαναπροκήρυξη του έργου ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του το συντομότερο δυνατό.

«Ζωντανές κοινότητες με οικονομική δραστηριότητα»

Στην ομιλία του ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι βασικός στόχος της κυβερνητικής πολιτικής για την ύπαιθρο είναι η δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων με οικονομική δραστηριότητα, κοινωνική συνοχή και προοπτικές για τους κατοίκους τους.

Όπως είπε, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών δεν συνδέεται μόνο με έργα υποδομής, αλλά και με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού.

Το Φεστιβάλ Ζιβανίας αναδεικνύει την κυπριακή ύπαιθρο

Ο κ. Ιωάννου χαρακτήρισε το Φεστιβάλ Ζιβανίας σημαντικό θεσμό για την περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από δραστηριότητες όπως η απόσταξη ζιβανίας, το πάτημα των σταφυλιών, η παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων, η καλαθοπλεκτική, η αγγειοπλαστική, η μουσική και οι χοροί αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά της κυπριακής υπαίθρου.

Παράλληλα, συνεχάρη το Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου, τους οργανωμένους φορείς και τους εθελοντές για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το φεστιβάλ θα συνεχίσει να προσελκύει επισκέπτες και να ενισχύει την τοπική οικονομία.