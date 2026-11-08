Στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη ο Πρόεδρος Βουλής Αιγύπτου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η επίσημη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημητρίου.

Τον κ. Μπανταουί θα συνοδεύει κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Χασάν Σούκρι, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος, πρώην Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων, Τάρεκ Ελ Μόλα και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Αιγύπτου-Κύπρου, Τάρεκ Ραντουάν, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή Αχμέντ Εζάτ Μάνα και άλλους υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου.

Κατά την επίσκεψη, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία θα συνοδεύει ο Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Κύπρο Μοχάμεντ Σαουκι Ζααζού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αιγύπτου και η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία θα γίνουν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχουν συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Αιγύπτου Γιώργο Κάρουλλα και Μέλη της Επιτροπής/Ομάδας Φιλίας.

Τον κ. Μπανταουί θα υποδεχθεί κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας σήμερα η κ. Δημητρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η 2η Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας, Αννίτας Δημητρίου, Χεσάμ Μπανταουί και Νικήτα Κακλαμάνη, την οποία φιλοξενεί η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης θα υιοθετηθεί Κοινή Δήλωση των τριών Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ