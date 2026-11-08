Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν στον «Π»: Τέσσερα οδοφράγματα σε απόσταση αναπνοής - Πιέζει τους ηγέτες προς ουσιαστικές εξελίξεις

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στην προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε συνέντευξή της στον «Π» την Παρασκευή ήταν κατά πόσον θα έπρεπε να αναμένουμε ανακοινώσεις το Σαββατοκύριακο, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. «Αν πρόκειται να υπάρξουν ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα. Δεν υπάρχει τίποτα πριν από τη Δευτέρα», είπε. Εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν θετικά, οι δύο ηγέτες θα έχουν ένα «μικρό» πακέτο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) να ανακοινώσουν αύριο, όταν συναντηθούν με την κ. Ολγκίν στο παλαιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Η προσωπική απεσταλμένη διευκρίνισε ότι το πακέτο θα αφορά αποκλειστικά τα ΜΟΕ και όχι τη μεθοδολογία ή την ουσία. Στόχος, να υπάρξει συμφωνία για τέσσερα οδοφράγματα και για την αποναρκοθέτηση, αν και μέχρι την Παρασκευή και τα δύο ζητήματα παρέμεναν άλυτα. Αν οριστικοποιηθεί, το πακέτο θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα για το περιβάλλον, όπως τα μικροπλαστικά, για την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και για την αντιμετώπιση καταστροφών, με τη δημιουργία μιας δικοινοτικής ομάδας ταχείας ανταπόκρισης που θα μπορεί να αντιδρά άμεσα σε περίπτωση κρίσης ή φυσικής καταστροφής. Τα Κόκκινα δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι Όσον αφορά τα τέσσερα οδοφράγματα, η Ολγκίν επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα Αθηένου-Πυροΐου-Αγλαντζιάς, Μιας Μηλιάς, Λουρουτζίνας-Λυμπιών και Κάμπου-Καραβοστασίου. «Αλλά δεν έχουμε ακόμη το ‘ναι’», είπε. Ερωτηθείσα για τα Κόκκινα, η απεσταλμένη ήταν σαφής: «Τα Κόκκινα δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι». Οι Τ/Κ είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν αποτελού...