Η Πολεμική Αεροπορία, ισχυρός πυλώνας της εθνικής μας άμυνας, περνά σε μια νέα εποχή, με τα σύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς, τα προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα και τα UAV.
Νέα εποχή για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία: Έρχονται KC-390, προηγμένα συστήματα και Διοίκηση Διαστήματος
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η μεγαλύτερη δύναμη της Πολεμικής Αεροπορίας παραμένει το ανθρώπινο δυναμικό της, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στους πεσόντες αεροπόρους.
Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή ημέρα εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
«Χρόνια πολλά στους πιλότους, οι οποίοι προασπίζονται καθημερινά στους αιθέρες την εθνική μας κυριαρχία, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άντρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του προστάτη τους, Αρχαγγέλου Μιχαήλ» ανέφερε ο υπουργός.
Επισήμανε ότι στον «εκσυγχρονισμένο μεταγωγικό στόλο, προστίθενται σύντομα 3 KC - 390 Millennium, που θα της προσφέρουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, με τον εναέριο ανεφοδιασμό».
Και υπογράμμισε: «Για πρώτη φορά επίσης, η Ελλάδα θα έχει παρουσία στο διάστημα, με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας της Διοίκησης Διαστήματος και την ένταξη σειράς δορυφόρων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως και στον εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών μας».
«To πιο πολύτιμο στοιχείο, όμως, της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι τα στελέχη της. Αποτελούν ασπίδα της χώρας, αλλά και πολύτιμο στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας, με τις αποστολές αεροδιακομιδών, έρευνας & διάσωσης και αεροπυρόσβεσης, όπου και όποτε απαιτηθεί» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
«Ιδίως σήμερα, η σκέψη μας στρέφεται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε εκείνους που απογειώθηκαν για να υπερασπιστούν την Πατρίδα και δεν προσγειώθηκαν. "Αιέν Υψικρατείν"» κατέληξε ο κ. Δένδιας.
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