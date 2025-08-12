Πολιτική θύελλα σε Λευκωσία - Λονδίνο μετά από συνάντηση Βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα κατεχόμενα

Σφοδρή καταδίκη από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, για την επίσκεψη του Βρετανού βουλευτή Αφζάλ Καν στα κατεχόμενα και τη φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη, υπό τα σύμβολα του ψευδοκράτους.

Σε δηλώσεις του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης χαρακτήρισε την ενέργεια «καταδικαστέα και απαράδεκτη».

Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς την Βρετανική Κυβέρνηση η οποία υπογράμμισε ότι η επίσκεψη έγινε υπό την προσωπική του ιδιότητα, χωρίς καμία πρότερη ενημέρωσή της και ότι σε καμμιά απολύτως περίπτωση δεν σχετίζεται με τα καθήκοντά του. «Έχουν γίνει δε οι σχετικές παραστάσεις προς τον ίδιο για την απαράδεκτη συμπεριφορά του», πρόσθεσε.

«Η παρουσία του εν λόγω Βουλευτή στα κατεχόμενα και η φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη στην παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους είναι απόλυτα καταδικαστέα και απαράδεκτη», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

«Τέτοιες ενέργειες μεμονωμένων προσώπων, ιδιαίτερα όταν κατέχουν επίσημες θέσεις, είναι απόλυτα καταδικαστέες. Αποτελούν προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, και βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την πάγια θέση όλων των Βρετανικών Κυβερνήσεων, των οποίων η διαχρονική θέση για στήριξη της διεθνούς νομιμότητας και μη αναγνώριση του ψευδοκράτους είναι σαφής», πρόσθεσε.

«Αναμένουμε από όλους τους αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου να επιδεικνύουν σεβασμό στην πολιτική της χώρας τους, καθώς και στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου», είπε ακόμη.

Σημείωσε ότι, ακολούθησαν και επιστολές διαμαρτυρίας από Βρετανούς Βουλευτές, μετά και από ενέργειες της Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημειώνεται ότι, ο κ. Καν είναι Εργατικός Βουλευτής, πακιστανικής καταγωγής, εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία. Η Βρετανική Κυβέρνηση έχει ορίσει 28 Βουλευτές της ως εμπορικούς απεσταλμένους σε διάφορες ηπείρους και χώρες.

Εξάλλου, η Βρετανίδα βουλευτής Γουέντι Μόρτον, σε επιστολή της στον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι, εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για την επίσκεψη του κ. Καν στο κατεχόμενο από την Τουρκία βόρειο κομμάτι της Κύπρου, όπως αναφέρει, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός αξιωματούχος μετέβη εκεί μέσω του αεροδρομίου της Τύμπου και επισημαίνει ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν επιτρέπει απευθείας πτήσεις προς τα κατεχόμενα.

Η κ. Μόρτον σημειώνει ακόμη ότι αυτή η επίσκεψη «υπονομεύει» την αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου και ως αμερόληπτου συνομιλητή στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ρωτά ακόμη πώς αξιολογείται ο συνεχιζόμενος ρόλος του κ. Καν ως εμπορικού απεσταλμένου του ΗΒ στην Τουρκία.

ΚΥΠΕ