Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Προειδοποιεί ο Γκουτέρες: «Το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Επεσήμανε ότι εδώ και 80 χρόνια ο οργανισμός έχει συμβάλει στην αποτροπή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μιλώντας σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου τόνισε ότι «το κράτος δικαίου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας» και «την καρδιά του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Προειδοποίησε, παράλληλα, πως «σε όλο τον κόσμο, το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας».

Επεσήμανε ότι εδώ και 80 χρόνια ο οργανισμός έχει συμβάλει στην αποτροπή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Υπογράμμισε ότι το διεθνές σύστημα βασίζεται σε κανόνες που «απαγορεύουν την απειλή ή τη χρήση βίας» και δεσμεύουν όλα τα κράτη «μεγάλου και μικρού μεγέθους, στους ίδιους κανόνες».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «σε όλο τον κόσμο, το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας», καταγγέλλοντας «κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» από τη Γάζα έως την Ουκρανία και πέραν αυτών. Όπως ανέφερε, το κράτος δικαίου αντιμετωπίζεται «ως μενού à la carte», με κράτη να ενεργούν «ατιμώρητα μέσω της παράνομης χρήσης βίας, της στοχοποίησης πολιτικών υποδομών, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της άρνησης παροχής σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο ΓΓ κάλεσε τα κράτη να τηρούν τις δεσμεύσεις τους, τονίζοντας ότι «οι σκοποί και οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη δεν είναι προαιρετικοί» και ότι η διεθνής ασφάλεια απαιτεί εμπιστοσύνη και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, υπογράμμισε τον κεντρικό ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο «υπερασπίζεται τη Χάρτα και είναι  το όργανο με δεσμευτική εξουσία για όλα τα κράτη», επισημαίνοντας ότι «η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη» για την ενίσχυση της εκπροσώπησης και της αποτελεσματικότητάς του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗΟΗΕΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΓΑΖΑΓΓ ΟΗΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα