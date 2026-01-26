Προειδοποιεί ο Γκουτέρες: «Το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μιλώντας σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου τόνισε ότι «το κράτος δικαίου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας» και «την καρδιά του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Προειδοποίησε, παράλληλα, πως «σε όλο τον κόσμο, το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας».

Επεσήμανε ότι εδώ και 80 χρόνια ο οργανισμός έχει συμβάλει στην αποτροπή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Υπογράμμισε ότι το διεθνές σύστημα βασίζεται σε κανόνες που «απαγορεύουν την απειλή ή τη χρήση βίας» και δεσμεύουν όλα τα κράτη «μεγάλου και μικρού μεγέθους, στους ίδιους κανόνες».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «σε όλο τον κόσμο, το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας», καταγγέλλοντας «κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» από τη Γάζα έως την Ουκρανία και πέραν αυτών. Όπως ανέφερε, το κράτος δικαίου αντιμετωπίζεται «ως μενού à la carte», με κράτη να ενεργούν «ατιμώρητα μέσω της παράνομης χρήσης βίας, της στοχοποίησης πολιτικών υποδομών, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της άρνησης παροχής σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο ΓΓ κάλεσε τα κράτη να τηρούν τις δεσμεύσεις τους, τονίζοντας ότι «οι σκοποί και οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη δεν είναι προαιρετικοί» και ότι η διεθνής ασφάλεια απαιτεί εμπιστοσύνη και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, υπογράμμισε τον κεντρικό ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο «υπερασπίζεται τη Χάρτα και είναι το όργανο με δεσμευτική εξουσία για όλα τα κράτη», επισημαίνοντας ότι «η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη» για την ενίσχυση της εκπροσώπησης και της αποτελεσματικότητάς του.

Πηγή: ΚΥΠΕ