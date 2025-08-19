Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται συνάντηση Χριστοδουλίδη- Ολγκίν

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι γίνονται διευθετήσεις για συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την κ. Ολγκίν για το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου.

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν αναμένεται να βρίσκεται στο νησί μεταξύ 1 και 6 Σεπτεμβρίου, αν και αυτές οι ημερομηνίες δεν είναι ακόμη επιβεβαιωμένες, όπως σημειώθηκε.

