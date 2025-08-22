Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αρχίζει σήμερα η επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Καγκελάριου Αυστρίας

Περιήγηση στη Λευκωσία και συνάντηση στη Βουλή

Αρχίζει σήμερα η επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος θα τύχει επίσημης υποδοχής από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τον Καγκελάριο Στόκερ, ο οποίος αφίχθηκε στο νησί χθες. Θα ακολουθήσει κατ΄ιδίαν συνάντησή τους και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες Κύπρου και Αυστρίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αυστριακός Καγκελάριος θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο κ. Στόκερ θα μεταβούν ακολούθως στο Δημαρχείο Λευκωσίας, από όπου θα περιηγηθούν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ενώ στη συνέχεια ο Καγκελάριος θα επισκεφθεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων για συνάντηση με την Πρόεδρο του Σώματος. 

Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τον Καγκελάριο και τα μέλη της αντιπροσωπείας που τον συνοδεύουν, οι οποίοι μετά θα αναχωρήσουν από την Κύπρο.

Πηγή: KΥΠΕ

