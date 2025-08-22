Φαίδωνας ξανά για «πώληση πτυχίων» - «Κατονομάστε τα» λέει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σε νέες, σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία ορισμένων πανεπιστημίων στην Κύπρο προχώρησε ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, επαναφέροντας το ζήτημα της αξιοπιστίας των διαδικτυακών προγραμμάτων σπουδών.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο κ. Φαίδωνος δημοσίευσε απόσπασμα από συζήτηση που είχε με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου σε pod cast, στο οποίο θίγεται το ζήτημα της εξαγοράς πανεπιστημιακών τίτλων. Ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι ορισμένα κυπριακά πανεπιστήμια διαθέτουν χιλιάδες φοιτητές από την Αφρική που «παρακολουθούν» εξ αποστάσεως σπουδές, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αρκετές περιπτώσεις δεν υφίσταται πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία.

«Σύντομα θα ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο στην Κύπρο», αναφέρει στο σχετικό βίντεο που ανήρτησε αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «θα μπούμε σε ένα ξένο μέσο ενημέρωσης και θα λέει ότι εδώ πουλήσαμε χίλια ή δύο χιλιάδες πτυχία στην Αφρική».

Παρέμβαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσου Χριστοφίδη, ο οποίος με δημόσια τοποθέτησή του σημείωσε πως οι καταγγελίες είναι «πολύ σοβαρές» και εκθέτουν διεθνώς τη χώρα.

«Καλώ επίσης τον αγαπητό Δήμαρχο Πάφου να κατονομάσει τα πανεπιστήμια που λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο», ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης, ζητώντας να μην αφήνονται σκιές που επηρεάζουν την αξιοπιστία των τίτλων σπουδών.

Αυτούσια η ανάρτηση του Πρύτανη ΠΚ

Αυτά που καταγγέλει ο Δήμαρχος Πάφου είναι πολύ σοβαρά και εκθέτουν τη χώρα μας. Καλώ τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας (Αστυνομία, Φορέας ΔΙΠΑΕ) να επιληφθούν του θέματος και αν αληθεύουν οι κατηγορίες να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Καλώ επίσης τον αγαπητό Δήμαρχο Πάφου να κατονομάσει τα πανεπιστήμια που λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μην αφήνονται σκιές και για την εγκυρότητα των πτυχίων που οι φοιτητές και φοιτήτριες αποκτούν με πολύ κόπο και θυσίες.