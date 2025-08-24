Ψάχνει αλλά δεν βρίσκει υπουργούς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Πονοκέφαλος ο ανασχηματισμός

Υπό άλλες συνθήκες, πέρα από μερικές πινελιές στο κυβερνητικό σχήμα, δεν θα υπήρχε λόγος για έναν σχεδόν ολοκληρωτικό σχεδιασμό του Υπουργικού Συμβουλίου, κάτι το οποίο απασχολεί εντόνως τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ωστόσο οι πολιτικές συγκυρίες είναι πλέον τέτοιες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος δεν αποτελεί πλέον μέρος ακαδημαϊκών συζητήσεων αλλά μια αναγκαία κίνηση με δυναμικές παραμέτρους. Διαφορετική εξέλιξη Με βάση μια νηφάλια αντιμετώπιση των εξελίξεων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα ήθελε να είχε ένα ορθολογιστικό πλαίσιο ενώπιόν του σε σχέση με τη σύσταση των πολιτικών προϊσταμένων των υπουργείων. Οι αρχικοί σχεδιασμοί του σε σχέση με τον χρόνο ενός ανασχηματισμού, περιορισμένου ή και ευρέως, οδηγούσαν σε λογικές αναμον...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!