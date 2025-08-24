Το ΑΛΜΑ ανακοινώνει ηγεσία την 1η Σεπτεμβρίου - Γράφει βιβλίο ο Οδυσσέας

kateliadi@politis.com.cy

Σε μια εβδομάδα από σήμερα, και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, το κίνημα «ΑΛΜΑ - Πολίτες για την Κύπρο» με επικεφαλής τον τέως Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, θα δημοσιοποιήσει (με απλή ανακοίνωση) τα ονόματα της ηγεσίας του, το καταστατικό και την έναρξη της καμπάνιας για συλλογή 300 υπογραφών για την υποβολή της αίτησης για εγγραφή του κινήματος ως κόμμα - το ΑΛΜΑ (Αξιοπρέπεια, Λογοδοσία, Μεταρρύθμιση, Ανάπτυξη) μετεξελίσσεται σε πολιτική οντότητα/κόμμα, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Η ηγεσία, δηλαδή η μεταβατική εκτελεστική γραμματεία του νέου κόμματος, θα παραμείνει στη θέση της μέχρι το πρώτο εκλογικό συνέδριο, το οποίο προγραμματίζεται για μετά τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάιο (24/5/2026) - το συνέδριο του 2026 θα εκλέξει πολιτική επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα εκλέξει την κανονική πλέον ηγεσία/εκτελεστική γραμματεία. Τέλος Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, προγραμματίζεται μεγάλη εκδήλωση για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Η δομή

Η γραμματεία του ΑΛΜΑ θα αποτελείται από 11 μέλη: τον επικεφαλής που θα είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τον αναπληρωτή επικεφαλής, τρεις γραμματείς (για οργανωτικό, οικονομικό και επικοινωνιακό τομέα) και έξι επικεφαλής των επαρχιών (Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Κερύνεια). Στο καταστατικό υπάρχουν αρκετές πρόνοιες που αφορούν στη διαφάνεια, τις θητείες/όριο θητειών (μέχρι τρεις για βουλευτές, μέχρι δύο για τους αξιωματούχους του κόμματος), το ασυμβίβαστο (π.χ. δεν θα δικαιούται κάποιος να έχει πολιτειακό αξίωμα και ταυτόχρονα να είναι και αξιωματούχος του κόμματος), τη χρηματοδότηση/χορηγίες/εισφορές κ.λπ.

25 θεματικές + Κυπριακό

Σήμερα, το νέο κόμμα ετοιμάζει τις θεματικές του και τις πολιτικές προτάσεις του για κάθε μία από αυτές. Θα είναι γύρω στις 25 θεματικές (αναθέσμιση, οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη, ενέργεια, βιομηχανία, καινοτομία, περιβάλλον, στεγαστική πολιτική, μεταφορές κ.λπ.). Οι εισηγήσεις του κόμματος για κάθε θεματική, οι οποίες θα ολοκληρώνονται, θα ανεβαίνουν αμέσως στην ιστοσελίδα του ΑΛΜΑ και αμέσως θα ανοίγει φόρουμ για δημόσια διαβούλευση προτού οριστικοποιηθούν. Αυτό που δεν θα αλλάξει είναι η θέση για το Κυπριακό, έτσι όπως διατυπώθηκε στο «Κάλεσμα συμπόρευσης» της 19ης Μαΐου 2025: «Στις κρίσιμες ημέρες που διανύει ολόκληρος ο πλανήτης, με την αμφισβήτηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, και δη του απαραβίαστου των συνόρων των κρατών, αναγνωρίζουμε τους κινδύνους, όχι μόνο για οριστικοποίηση, αλλά πλέον και για νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Η Κυπριακή Δημοκρατία, πέρα από την ενίσχυση της διπλωματικής της θέσης και τη συνεχή απαίτηση για τερματισμό της κατοχής, θα πρέπει να πορεύεται στη βάση μιας ομοσπονδιακής λύσης όπως την περιγράφουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, νοουμένου ότι η λύση αυτή θα είναι βιώσιμη, λειτουργική και απόλυτα σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο, χωρίς καμία παρέκκλιση από αυτό, θα διασφαλίζει την ενότητα λαού και εδαφών και τη λειτουργικότητα της οικονομίας, και θα σέβεται απαρέγκλιτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι μείζονος σημασίας η Κύπρος να καθίσταται ένα απόλυτα ασφαλές και λειτουργικό κράτος, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα τρίτων οποιασδήποτε μορφής και για οποιαδήποτε αιτία. Η ομοσπονδιακή Κύπρος πρέπει να αποτελεί συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα κράτος με μία και μόνη κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, όπου οι νόμιμοι κάτοικοι θα ζουν σε συνθήκες ασφάλειας, ευημερίας και ισοτιμίας».

Μυστικά τα ονόματα

Παρόλο που στο ΑΛΜΑ κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό τα ονόματα της μεταβατικής ηγεσίας, ο «Π» αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και κάποια πρόσωπα (όχι όλα) που εμφανίστηκαν στην επίσημη πρώτη του κινήματος (διάσκεψη Τύπου/Δευτέρα 19 Μαΐου 2025). Υπενθυμίζεται ότι στο πάνελ, μαζί με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ήταν και οι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου, Χαρίδημος Τσούκας και Κωνσταντίνος Χριστοφίδης (πρώην πρύτανης), η Γιούλα Πιτσιάλη, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας», η Όλγα Πολυχρονίδου, ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους, η Άντρη Κυθρεώτου, η Κατερίνα Παπαραδαμάνθους και ο Θεόδουλος Παπαβασιλείου.

Εκτός οι αντιομοσπονδιακοί

Σε ό,τι αφορά προβεβλημένα πρόσωπα που έχουν ακουστεί ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν (ή μιλούσαν για) να ενταχθούν στο ΑΛΜΑ, για την ώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Σε συνέντευξή του στην «Κ» (στον Α. Κημήτρη), τον περασμένο Φεβρουάριο, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, μίλησε για την ίδρυση πολιτικού παρατηρητηρίου («Παρατηρητήριο για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία») μαζί με τους βουλευτές Ζαχαρία Κουλία (ΔΗΚΟ) και Κωστής Ευσταθίου (μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής) και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι τρεις δηλώνουν αντιομοσπονδιακοί και πλέον έχουν μεγάλες διαφορές με το ΑΛΜΑ σε σχέση με το Κυπριακό και τη θέση του υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ο δε Χρίστος Κληρίδης, εκ των δικηγόρων του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην υπόθεση που οδήγησε στην παύση του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, εξήγγειλε την ίδρυση της αντιομοσπονδιακής πολιτικής κίνησης «Δημοκρατική Αλλαγή».

Τρία σενάρια για Ειρήνη

Αναφορικά με τη βουλεύτρια των Νέων Δυνάμεων του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, παρόλο που στο ΑΛΜΑ θεωρούν κάπως απομακρυσμένη την πιθανότητα να συνεργαστεί μαζί τους -ίσως να μην θέλει να μετρήσει τις δυνάμεις της στα αχαρτογράφητα νερά του νέου κόμματος- εντούτοις φαίνεται η ίδια να μην έχει καταλήξει ακόμα εάν: (α) θα παραμείνει στο ΑΚΕΛ προσφέροντας από κάποιο άλλο πολιτικό πόστο, εφόσον δεν μπορεί να επαναδιεκδικήσει βουλευτική έδρα γιατί έχει συμπληρώσει το όριο θητειών, (β) θα αποχωρήσει από το ΑΚΕΛ και θα διεκδικήσει βουλευτική έδρα με το ΑΛΜΑ, (γ) θα αποχωρήσει από το ΑΚΕΛ αναίμακτα και θα κάτσει για λίγο διάστημα «ήσυχη», έχοντας κατά νου ότι μπορεί οι συγκυρίες να τη βοηθήσουν να διεκδικήσει την προεδρία της Δημοκρατίας το 2028. Πάντως, το ΑΛΜΑ δεν βιάζεται να ανακοινώσει ψηφοδέλτια - πιθανόν να ποντάρει και στις δημοσκοπήσεις, εκτιμώντας ότι θα του δίνουν ολοένα και υψηλότερα ποσοστά, κάτι που θα αυξήσει το ενδιαφέρον προσωπικοτήτων για συμπερίληψη στα ψηφοδέλτιά του. Τη σχετική ανακοίνωση με τη λίστα των υποψηφίων, την προγραμματίζει τέλος Δεκεμβρίου - αρχές Ιανουαρίου.

Γράφει βιβλίο

Σημειώνεται, τέλος, ότι αυτό το διάστημα ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίου με αντικείμενο τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων, με τα οποία έχει ασχοληθεί η Ελεγκτική Υπηρεσία την περίοδο που ο ίδιος ήταν επικεφαλής. Το βιβλίο θα είναι χωρισμένο σε πέντε κεφάλαια και μεταξύ των σκανδάλων/κεφαλαίων, λογικά θα περιλαμβάνονται το θέμα των «χρυσών» διαβατηρίων, το ΣΑΠΑ και άλλα. Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί το βιβλίο και να κυκλοφορήσει τέλος του έτους, αρχές του 2026.