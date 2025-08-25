Διομήδους: Δεν αποχώρησα από την ΕΔΕΚ, παραιτήθηκα από συλλογικά όργανα (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Ο Διομήδης Διομήδους, ανθυποψήφιος τού νυν προέδρου της ΕΔΕΚ, Νίκου Αναστασίου, στις εκλογές για την προεδρία του κόμματος της 1η Ιουνίου 2025, αποκάλυψε ότι εδώ και δυο μήνες έχει αποστείλει επιστολή παραίτησης από την προεδρία της επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας και από όλα τα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετείχε, χωρίς όμως να αποχωρεί και από το κόμμα. Κάλεσε δε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ να ξαναδιαβάσει την εν λόγω επιστολή, ειδικά την τελευταία παράγραφο, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι παραμένει ενεργό μέλος του κόμματος. Παράλληλα, ο κ. Διομήδους εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ουδέποτε έλαβε κάποια απάντηση ή επιχειρήθηκε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του από την ηγεσία του κόμματος.



Ο Διομήδης Διομήδους, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, επέκρινε την νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ ότι συνεχίζει την ίδια νοοτροπία που είχε και η προηγούμενη, κάνοντας λόγο για εσωστρέφεια, έλλειψη διαφάνειας και πολιτική αδράνεια. Ίσως τα πράγματα να είναι και χειρότερα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Διομήδους. Υποστήριξε δε ότι το κόμμα χρειάζεται επειγόντως αναδιοργάνωση και νέο πολιτικό προσανατολισμό, ενώ χαρακτήρισε τις εσωκομματικές εκλογές της 1ης Ιουνίου ως «παρωδία» - δεν θέλησε να πει περισσότερα, αρκέστηκε απλώς στην φράση «τα εν οίκω μη εν δήμω».



Τέλος, αναφέρθηκε και στην περίπτωση του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, λέγοντας ότι το γεγονός ότι δεν τον άφησαν να υποβάλει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος, αντικατοπτρίζει τη γενικότερη νοοτροπία αποκλεισμών εντός της ΕΔΕΚ. Ο κ. Διομήδους προειδοποίησε ότι αν δεν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές, το μέλλον της ΕΔΕΚ τίθεται εν αμφιβόλω.



