Αννίτα Δημητρίου: Η φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίζει τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μήνυμα προς την κυβέρνηση απηύθυνε η Πρόεδρος της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, σε σχέση με την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε δήλωση της η Αννίτα Δημητρίου τόνισε ότι οι αναγκαίες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αξιοποιηθούν ως «όχημα επιβολής νομοθετικών υπερεξουσιών».

Όπως ανέφερε, μια τέτοια προσέγγιση θα οδηγούσε στην υπονόμευση του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δημιουργήθηκε με κόπο και το οποίο συνέβαλε στην ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση.

Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου με τους φορείς της οικονομίας, προειδοποιώντας ότι οι πειραματισμοί ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους και να επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επεσήμανε ότι το κόμμα θα επιμείνει στη θέση πως η φορολογική μεταρρύθμιση οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία, στηρίζοντας τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, καθώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Πρόνοιες που πλήττουν την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η κα. Δημητρίου επανέλαβε πως η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να αποτελέσει εργαλείο στήριξης και ενδυνάμωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση.