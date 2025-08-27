Τ/κ Τύπος: «Πιθανά "αντίποινά" για τη σύλληψη των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, τα μέτρα στα οδοφράγματα»

Οι αναφορές σε μεγάλες καθυστερήσεις στα οδοφράγματα μονοπωλούν τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τουρκοκυπριακού Τύπου.

Οι τ/κ εφημερίδες αποδίδουν την κρίση σε μια νέα πρακτική των κυπριακών αρχών, οι οποίες φέρονται να ζητούν από τους Τουρκοκύπριους και την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην υπόλοιπη ειδησεογραφία ξεχωρίζουν οι αναφορές στην επιστολή της Προέδρου της Βουλής για τους πέντε συλληφθέντες Ελληνοκύπριους, η δραματική κατάσταση εγκλωβισμένων Τουρκοκυπρίων στη Γάζα, κοινωνικά ζητήματα όπως ο σχεδόν ισάριθμος αριθμός γάμων και διαζυγίων, καθώς και οι διαδηλώσεις συντεχνιών κατά της «κυβέρνησης».

Κάτω από τον τίτλο «Πλήγμα στις διελεύσεις» το σημερινό κύριο θέμα της «Αβρούπα» (Ευρώπη) αναφέρεται σε "σύγχυση" που προκλήθηκε στα οδοφράγματα, καθώς οι κυπριακές αρχές φέρονται να ζητούν πλέον από τους Τουρκοκύπριους, εκτός από την "ταυτότητα" του ψευδοκράτους, και την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ενέργεια αυτή παρουσιάζεται ως πιθανό "αντίποινο" για τη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Μία άλλη είδηση αφορά πάνω από 200 Τουρκοκύπριους που βρίσκονται, όπως αναφέρεται, εγκλωβισμένοι στη Γάζα. Οι ίδιοι περιγράφουν την κατάσταση «κόλαση» και καταγγέλλουν "αδιαφορία" της Τουρκίας και των «αρχών» του ψευδοκράτους. Τέλος, προβάλλεται η επιστολή της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνται στα κατεχόμενα, και αναφέρεται πως αυτή χαρακτηρίζει τη σύλληψή τους ως «προμελετημένη πολιτική ενέργεια».

Η «Χαλκίν Σεσί» (Η Φωνή του Λαού) στεγάζει το σημερινό κύριο θέμα της της κάτω από τον τίτλο «Χάος και ταλαιπωρία στις διελεύσεις». Το κύριο θέμα της εφημερίδας κάνει λόγο για μεγάλη αναστάτωση και καθυστερήσεις στα οδοφράγματα, και πληροφορίες περί απόρριψης των "ταυτοτήτων" του ψευδοκράτους από τις κυπριακές αρχές. Αλλού γράφει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, διά στόματος του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, διαψεύδει οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής, ωστόσο, το ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφέρει το αντίθετο. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι αυτόπτες μάρτυρες στο οδόφραγμα του του Αγίου Δομετίου είδαν την κυπριακή Αστυνομία να ζητά από πολλούς Τουρκοκύπριους και την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η «Κίπρις» (Κύπρος) κάτω από τον τίτλο «Νέα απόπειρα πρόκλησης κρίσης από την ελληνοκυπριακή διοίκηση!» αναφέρεται σε ένταση και μεάλες καθυστερήσεις στα οδοφράγματα, υποστηρίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ξεκίνησε μια νέα πρακτική, απαιτώντας από τους Τουρκοκύπριους, εκτός από την "ταυτότητα" του ψευδοκράτους, να επιδεικνύουν και την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε περίοπτη θέση προβάλλεται ξεχωριστά "προειδοποίηση" του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «μην επιδεινώνετε περαιτέρω την ανασφάλεια». Ο κ. Τατάρ κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι με αυτές τις ενέργειες πλήττει το αίσθημα εμπιστοσύνης. Τέλος, η εφημερίδα φιλοξενεί και τη μαρτυρία του Κουντρέτ Οζερσάι, ο οποίος επιβεβαιώνει από προσωπική του εμπειρία ότι του ζητήθηκε στο οδόφραγμα η ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρεται στη σχετική δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και στην εξήγηση που δόθηκε από πλευράς κυπριακής Αστυνομίας.

Η «Γιενί Ντουζέν» (Νέα Τάξη) με τίτλο «Υπό τη σκιά της ακυβερνησίας, αβεβαιότητα» αναφέρεται σε "πανικό και αβεβαιότητα" στα οδοφράγματα λόγω φημών περί απαγόρευσης διέλευσης μόνο με τις "ταυτότητες" του ψευδοκράτους. Η εφημερίδα επισημαίνει την απουσία οποιασδήποτε επίσημης δήλωσης από την τουρκοκυπριακή ηγεσία, τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει, όπως αναφέρει, τις καθυστερήσεις σε «προετοιμασίες για το Σένγκεν» και όχι σε αλλαγή κανόνων. Μία άλλη είδηση αφορά τα στατιστικά στοιχεία για το 2024, που δείχνουν σχεδόν ίσο αριθμό γάμων (1104) και διαζυγίων (1047) στα κατεχόμενα. Τέλος, το πρωτοσέλιδο καλύπτει τη διαμαρτυρία συντεχνιών εκπαιδευτικών κατά της «κυβέρνησης», κατηγορώντας την για διαφθορά και διασπάθιση δημοσίου χρήματος, με συνθήματα όπως «δεν θα υποκλιθούμε στους συνεργάτες κλέφτες».

ΚΥΠΕ