Για πρόσθετες καθυστερήσεις στα οδοφράγματα, όχι περιορισμό κάνει λόγο ο Όζερσαϊ

Δεν περιορίζεται το δικαίωμα διέλευσης, ανέφερε ο ηγέτης του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ Όζερσαϊ, σε σχέση με τις νέες διαδικασίες στα οδοφράγματα, είπε ωστόσο ότι η απαίτηση για προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων ή πληροφοριών, ακόμη κι αν είναι για μία μόνο φορά, προκαλεί ήδη επιβράδυνση και καθυστερήσεις στις διελεύσεις.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Όζερσαϊ έκανε λόγο για αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή» και της επίσημης ενημέρωσης από το γραφείο Τύπου της Αστυνομίας προς το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως ανέφερε, η Αστυνομία διευκρίνισε ότι η «μόνη αλλαγή» αφορά την καταγραφή «ορισμένων επιπλέον πληροφοριών» για όσους επιδεικνύουν «ταυτότητες» που έχουν εκδοθεί στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο της «ενημέρωσης των συστημάτων πληροφορικής και της ανανέωσης των στοιχείων» που αφορούν τους Τουρκοκύπριους και τις οικογένειές τους.

«Άρα, υπάρχει μια αλλαγή, κάτι νέο που δεν γινόταν μέχρι χθες», ανέφερε ο Τουρκοκύπριος πολιτικός. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως όσοι είχαν το δικαίωμα διέλευσης θα το χάσουν. «Το δικαίωμα διέλευσης δεν αλλάζει, αλλά επιβεβαιώνεται ότι ζητούνται πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες», είπε, εκτιμώντας πως αν αυτό γίνεται για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων, λογικά θα είναι μια εφάπαξ διαδικασία.

Παρόλα αυτά, προειδοποίησε ότι «ακόμη κι αν γίνει για μία μόνο φορά, είναι αναμενόμενο ότι θα προκαλέσει για κάποιο διάστημα επιβράδυνση και προβλήματα στις διελεύσεις».

Καταλήγοντας, ο κ. Όζερσαϊ ανέφερε ότι, ανεξάρτητα από τον λόγο που συμβαίνει αυτό - είτε πρόκειται για προετοιμασία ένταξης στη ζώνη Σένγκεν είτε για κάτι άλλο - έχει προκύψει μια «πρόσθετη επιβάρυνση» κατά τη διέλευση. «Ακόμη κι αν αυτό ισχύει για μία μόνο φορά, σημαίνει μια επιπλέον δυσκολία ή, τουλάχιστον, καθυστέρηση στις διελεύσεις», καταλήγει.

ΚΥΠΕ