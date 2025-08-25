«Θα μετρηθούμε στο πεδίο» για την ηλεκτρική διασύνδεση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN TV και την εκπομπή «10 Παντού» με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου δεν διέψευσε το ρεπορτάζ της «Καθημερινή της Κυριακής» του Κ. Παπαδιόχου ότι έχει ληφθεί απόφαση για επανέναρξη των ερευνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με την έκδοση σχετικές Navtex το επόμενο δίμηνο. Το πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται με διάθεση να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με την Τουρκία.

«Θα μου επιτρέψετε να μην δώσω περαιτέρω λεπτομέρειες, απλώς να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Θα μετρηθούμε στο πεδίο, ξέρετε», είπε ο κ. Γεραπετρίτης ερωτηθείς για την επανέναρξη των ερευνών.

Σε διευκρινιστική ερώτηση «τι σημαίνει θα μετρηθούμε στο πεδίο» ο κ. Γεραπετρίτης ήταν διαφωτιστικός για την στάση που θα τηρήσει η ελληνική κυβέρνηση:

«Η θέση μας είναι ότι η έρευνα και η πόντιση ηλεκτρικών καλωδίων είναι κάτι, το οποίο προστατεύεται απολύτως από το Διεθνές Δίκαιο. Δεν μπορεί να παρεμποδιστεί. Εάν λοιπόν η Τουρκία, η οποία φιλοδοξεί να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί ότι θα πρέπει να παρεμποδίσει ένα ευρωπαϊκό έργο, θα αναλάβει το τίμημά της. Όμως η Ελλάδα δεν θα ετεροκαθοριστεί. Ξέρετε, για πάρα πολλά χρόνια είχαμε το σύνδρομο του «διλήμματος του σκαντζόχοιρου». Δεν θέλαμε να πλησιάσουμε την Τουρκία για να μην μας χτυπήσουν τα αγκάθια. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η Ελλάδα πλέον έχει μια αυτόνομη πολιτική. Στηρίζεται σε μια πολύ ισχυρή άμυνα, την οποία έχουμε ενισχύσει πολύ, σε μια ανθεκτική οικονομία και σε μια διπλωματία, η οποία έχει χτιστεί με μεγάλες συμμαχίες».

Σε διευκρινιστική ερώτηση προσέθεσε ότι «θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θα τα ασκήσουμε στο πεδίο. Είναι πάρα πολύ σαφές. Έχουμε έτοιμα όλα τα δυνητικά σενάρια (…) Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει κανένα δικαίωμα, το οποίο απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο. Θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της στο πεδίο, υπό οποιαδήποτε συνθήκη, έχοντας τις συμμαχίες τις οποίες έχει».

Το ρεπορτάζ της «Καθημερινή της Κυριακής» αναφέρει ότι η ελληνική πλευρά έχει εισπράξει ενδοιασμούς από τη Λευκωσία, αλλά τονίζεται ότι είναι «προφανές ότι η Αθήνα δεν μπορεί να υπαναχωρήσει εύκολα από ένα έργο που αφενός έχει διασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και, αφετέρου είναι απολύτως συμβατό με το διεθνές δίκαιο».