Χ. Γεωργιάδης: Στηρίζουμε προοπτική ένταξης Τουρκίας στην ΕΕ για να γίνει δημοκρατική

Στήριξη στην προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ για να αναγκαστεί να μετατραπεί σε χώρα δημοκρατική και την ίδια ώρα να εγκαταλείψει πολιτικές, στις σχέσεις της με τους γείτονες της, "που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις πολιτικές του Πούτιν, εξέφρασε ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας, βουλευτής Χάρης Γεωργιάδης στην 27η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), που διοργάνωσε το Κοινοβούλιο της Δανίας, στα πλαίσια της τρέχουσας εξάμηνης δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, λαμβάνοντας τον λόγο στη θεματική ενότητα για τη διεύρυνση της ΕΕ της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τη στήριξή του στην προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, όχι λόγω του ισχυρού στρατού που διαθέτει η χώρα, όπως είχαν ισχυριστεί προηγουμένως Τούρκοι βουλευτές, αλλά επειδή μέσω της ενταξιακής διαδικασίας η Τουρκία θα αναγκαστεί να μετατραπεί σε χώρα δημοκρατική και την ίδια ώρα θα πρέπει να εγκαταλείψει πολιτικές, στις σχέσεις της με τους γείτονες της, που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις πολιτικές του Πούτιν.

Ο κ. Γεωργιάδης απαντούσε σε ισχυρισμούς μελών της τουρκικής αντιπροσωπείας ότι η τουρκική εισβολή αποτελούσε ειρηνευτική επιχείρηση και ότι η ΕΕ θα επωφελείτο από την ένταξη της Τουρκίας, λόγω της πρόσθετης αξίας που θα απέρρεε στον τομέα της ασφάλειας.

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για τον ρόλο και την ανάγκη ύπαρξης συνεκτικής αντίδρασης της ΕΕ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο Βουλευτής Γιώργος Κουκουμάς ανέφερε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να μιλά για αξίες ενώ συντάσσεται με το καθεστώς Νετανιάχου, του οποίου, όπως υποστήριξε, στόχος ήταν εξαρχής η εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων και η επέκταση της κατοχής και του εποικισμού.

Ο κ. Κουκουμάς είπε ότι η όποια συζήτηση για τον ρόλο της ΕΕ στην περιοχή στερείται νοήματος ενόσω η ΕΕ και οι ηγέτες της είτε στηρίζουν ανοικτά είτε σιωπούν για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές εξαγγελίες πρόθεσης για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν αρκούν. Ο κ. Κουκουμάς τάχθηκε, επίσης, υπέρ της αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, της επιβολής κυρώσεων και της απαγόρευσης πώλησης όπλων στη χώρα.

Παράλληλα, ο Κύπριος βουλευτής υποστήριξε την ανάγκη ανακήρυξης από πλευράς ΕΕ της Μέσης Ανατολής σε ζώνη ελεύθερη από όπλα μαζικής καταστροφής και κάλεσε για τερματισμό του εμπορίου όπλων ευρωπαϊκών κρατών σε καθεστώτα που ευθύνονται για κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, η οποία κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο. Ο ρόλος της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, κατέληξε ο κ. Κουκουμάς, πρέπει να είναι υπέρ της δικαιοσύνης, της ειρήνης και των καταπιεσμένων λαών και όχι υπέρ του πολέμου, της γενοκτονίας και των δυνάμεων κατοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη συζήτηση του θέματος για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ο Βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης τόνισε τις δυσανάλογες μεταναστευτικές ροές που δέχεται η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της εργαλειοποίησης των ροών αυτών από την Τουρκία. Υπογράμμισε δε, ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί θετικό βήμα, το οποίο όμως πρέπει να συνοδευτεί από αλληλεγγύη, δίκαιη κατανομή ευθυνών και ουσιαστική συνεργασία με τρίτες χώρες.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, ο κ. Τρυφωνίδης σημείωσε ότι η ανθρωπιστική κρίση επηρεάζει άμεσα την Κύπρο και ανέδειξε τη σημασία της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια» της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Καταλήγοντας, ο Κύπριος βουλευτής τόνισε ότι η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής πολιτικής προϋποθέτει συνέπεια, πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου και μηδενική ανοχή σε κράτη που χρησιμοποιούν τη μετανάστευση ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ