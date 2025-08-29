Στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα η Ολγκίν για συναντήσεις

Την επικείμενη επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, στη Λευκωσία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη, την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε o κ. Ντουζαρίκ, η κ. Ολγκίν θα βρίσκεται στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και «θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, αντίστοιχα, στις 2 Σεπτεμβρίου».

Επιπλέον, προγραμματίζεται να έχει επαφές "με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών (διαπραγματευτές), με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία καθώς και με τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, μεταξύ άλλων συνομιλητών", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ