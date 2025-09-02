Στελέχη της «Αιχμής» του Παπαδάκη στη μεταβατική ηγεσία του κινήματος «Άλμα» του Οδυσσέα

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο συμπόρευσης ή και συγχώνευσης του κινήματος «Άλμα» του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη με το πολιτικό Κίνημα «Αιχμή» του τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη.

Χθες το πολιτικό Κίνημα «Άλμα» ανακοίνωσε τα ένδεκα ονόματα της μεταβατικής ηγεσίας, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν και δύο μέλη του 35μελούς Κεντρικού Συμβουλίου του Κινήματος «Αιχμή». Πρόκειται συγκεκριμένα για τους Παναγιώτη Ευαγγελίδη και η Κατερίνα Παπαραδαμάνθους, οι οποίοι υπήρξαν μέλη του φοιτητικού κινήματος της ΕΔΕΚ και ακολούθως αποχώρησαν για να ενταχθούν στο Κίνημα «Αιχμή» που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη.

Πάντως σε δηλώσεις στον «Π» ο επικεφαλής του κινήματος «Άλμα» Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το κίνημα είναι ανοικτό στην ιδεά της συνεργασίας με το κίνημα «Αιχμή» εάν τα στελέχη της τελευταίας αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες του «Άλμα», αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο συμπόρευσης δύο κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2026 με κοινό ψηφοδέλτιο.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Δημήτρη Παπαδάκη.

Μεταβατική ηγεσία

Ενδεκαμελής Εκτελεστική Γραμματεία θα αναλάβει τον ρόλο της μεταβατικής ηγεσίας μέχρι το ιδρυτικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κινήματος «Άλμα». Επικεφαλής του Κινήματος τέθηκε και επίσημα ο τέως Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης και αναπληρωτής επικεφαλής ο ακαδημαϊκός Χαρίδημος Τσούκας.

Στη Μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία θα συμμετέχει η ιδιωτική υπάλληλος Άντρη Κυθρεώτου ως οργανωτική γραμματέας, η επιχειρηματίας και ασφαλιστική σύμβουλος Γεωργία (Γιούλα) Πιτσιάλη ως οικονομική γραμματέας και ο σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Παναγιώτης Ευαγγελίδης ως γραμματέας επικοινωνίας.

Στη μεταβατική ηγεσία συμμετέχουν και οι έξι γραμματείς των επαρχιακών ομάδων του Κινήματος. Συγκεκριμένα, η κτηνίατρος Γιόλα Μπαργούλη ως γραμματέας της Επαρχιακής Ομάδας Λευκωσίας, η επιχειρηματίας Νικολέττα Τσικκίνη ως γραμματέας της Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού, η ιδιοκτήτρια εργαστηρίου κεραμικής Κατερίνα Παπαραδαμάνθους ως γραμματέας της Ομάδας Λάρνακας, ο ακαδημαϊκός Παναγιώτης Ρουσής (Πάφος), ο επιχειρηματίας Μιχάλης Δρακούδης (Αμμόχωστος) και ο ιατρός Χρίστος Στεφάνου (Κερύνεια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στη μεταβατική ηγεσία του Κινήματος αγγίζει σχεδόν το 50%.

Καταστατικό

Το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» έδωσε στη δημοσιότητα και το καταστατικό του, τονίζοντας μάλιστα ορισμένες πρόνοιες «που εισάγουν πραγματική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας ενός πολιτικού κόμματος». Για παράδειγμα, υπάρχει πρόνοια για το ασυμβίβαστο, η οποία αναφέρει ότι «όποιος εκλεγεί ή διοριστεί σε πολιτειακή θέση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπουργού, επιτρόπου ή μέλους ρυθμιστικής/εποπτικής Αρχής, αποδεσμεύεται αυτοδικαίως από τα κομματικά όργανα».

Επίσης, οι πληρωμές και οι εισπράξεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών συναλλαγών, με απόλυτη απαγόρευση χρήσης μετρητών. Μάλιστα δεν θα υπάρχουν υποχρεωτικές εισφορές μελών, ούτε έμμισθες θέσεις στελεχών.

Επόμενα βήματα

Στην ανακοίνωση αναφέρονται και τα επόμενα βήματα στην πολιτική εξέλιξη του Κινήματος «Άλμα». Συγκεκριμένα, μεταξύ 2 και 8 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή υπογραφών πολιτών για την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων. Στις 14 Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί η αίτηση εγγραφής του κόμματος. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους πολίτες για τις πολιτικές του κόμματος σε όλους τους τομείς, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο. Κατά τα τέλη Νοεμβρίου θα γίνει το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος και αρχές Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί το ψηφοδελτίου για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.