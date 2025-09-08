Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κερύνεια: Το παζλ των υποψηφίων του ΔΗΣΥ κλείνει με ανατροπές - Ποιοί είναι οι τρεις ενδιαφερόμενοι, τι θα κάνει ο Μαυρίδης

ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Υπενθυμίζεται ότι στην επαρχία Κερύνειας αναλογούν συνολικά τρεις κοινοβουλευτικές έδρες.

Συμπληρώνεται το παζλ των υποψηφίων του Δημοκρατικού Συναγερμού και στην επαρχία Κερύνειας. Ο Μάριος Μαυρίδης, έπειτα από τρεις θητείες στο Κοινοβούλιο, δεν θα επαναδιεκδικήσει, αφού συμπληρώνει το όριο των θητειών, με δημοσιογραφικές πληροφορίες να τον φέρουν να ενδιαφέρεται για τη θέση του εκπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή. Από την άλλη, η νυν βουλεύτρια Ρίτα Σούπερμαν θα είναι εκ νέου υποψήφια, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και τα ονόματα του προέδρου της ΝΕΔΗΣΥ και προέδρου της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας Δήμου Γεωργιάδη, καθώς και του Βασίλη Κουμέττου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Δήμος Γεωργιάδης έλαβε την απόφαση να κατέλθει στην επαρχία Κερύνειας, αντί στην επαρχία Λευκωσίας, κυρίως λόγω της καταγωγής και των δεσμών που ανέπτυξε με τους Κερυνειώτες, μετά και την ανάληψη της ποδοσφαιρικής ομάδας της επαρχίας. Ο ίδιος θα καταθέσει αύριο 9 Σεπτεμβρίου και επισήμως το ενδιαφέρον του.

Υπενθυμίζεται ότι στην επαρχία Κερύνειας αναλογούν συνολικά τρεις κοινοβουλευτικές έδρες. Ο ΔΗΣΥ είχε καταφέρει τόσο το 2016 όσο και το 2021 να εκλέξει δύο βουλευτές, επίδοση που παραμένει εφικτή αλλά όχι σίγουρη ενόψει της νέας εκλογικής μάχης.

 

