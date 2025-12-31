Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χειροπέδες σε 4 άτομα πέρασαν οι Αρχές - Γιατί συνελήφθησαν

Πραγματοποιήθηκαν πέραν των 300 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 66 τροχαίες καταγγελίες.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την παρουσία της σε καίρια σημεία αστικών περιοχών. Στόχος είναι η πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ένα άτομο συνελήφθη για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα άλλο για εντάλματα, ενώ δύο ακόμη συνελήφθησαν για διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 25 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 300 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 66 τροχαίες καταγγελίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκε ένα όχημα για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι επιχειρήσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται στο πλαίσιο ενός ευρύ, διαρκούς και ενισχυμένου προληπτικού σχεδίου, όπως αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

