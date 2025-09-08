Διαφωνία ΑΚΕΛ, ΠΑΣΥΔΥ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ για προτάσεις νόμου για αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων

Διαφωνία εξέφρασαν ΑΚΕΛ, ΠΑΣΥΔΥ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τη Δευτέρα στην οποία συζητήθηκαν δύο προτάσεις για τροποποίηση νομοθεσιών για τις αποσπάσεις των δημοσίων υπαλλήλων και εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία και σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Οι δύο προτάσεις προέρχονται από τους Βουλευτές Ευθύμιο Δίπλαρο, Σάβια Ορφανίδου και Μάριο Μαυρίδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Παρουσιάζοντας την πρόταση, η κ. Ορφανίδου αναφέρθηκε στην ανάγκη να μην υπάρχει ο περιορισμός των αποσπάσεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στον δημόσιο τομέα και αντίθετα, των τριών ετών συν επιπλέον τρία έτη και πρόσθεσε ότι ο περιορισμός αυτός μεταξύ των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα έχει αρθεί.

«Είναι θέμα ίσης μεταχείρισης, ίσως δικαιωμάτων και για τους υπαλλήλους και στις δύο κατηγορίες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η ευχέρεια των αποσπάσεων είναι πολύ σημαντική διαδικασία ιδιαίτερα για μικρούς οργανισμούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πρόσθεσε.

«Στόχος μας είναι να πάει το συντομότερο δυνατό στην Ολομέλεια και εκεί να κριθεί», πρόσθεσε

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε ότι αυτός ο μηχανισμός ενεργοποιείται για να καλύψει ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιόδου και πρόσθεσε πως «από εκεί και πέρα αν αυτό το μέτρο γίνει χωρίς κανένα περιορισμό πάμε σε άλλες συζητήσεις, δημιουργούνται άλλα προβλήματα».

Ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι το ΑΚΕΛ έθεσε και το ζήτημα της συνταγματικότητας της πρότασης νόμου, ενώ η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι αυτό είναι κάτι που ήθελε η εκτελεστική εξουσία και το έφερε ως νομοσχέδιο.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το Υπουργείο συμφωνεί με το περιεχόμενο της πρότασης νόμους γιατί είναι το ίδιο με το περιεχόμενο του κυβερνητικού νομοσχεδίου.

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε την αντίθεση της οργάνωσης στην πρόταση νόμου.

«Κατανοούμε και συμφωνούμε με την κινητικότητα στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όμως λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες που υπάρχουν στα διάφορα τμήματα είτε που λαμβάνουν είτε που δίδουν τους υπαλλήλους, η λογική της κινητικότητας είναι για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών που θεωρούμε μέσα σε έξι χρόνια οι συγκεκριμένες ανάγκες αν συνεχίσουν να υφίσταται θα πρέπει να καλύπτονται με μόνιμες λύσεις», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι πολύ σημαντικό είναι ότι οι υπάλληλοι που αποσπώνται συνεχίζουν να κατέχουν θέσεις στις δομές και στα τμήματα τους με αποτέλεσμα τα τμήματα από τα οποία «έφυγαν οι υπάλληλοι να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις θέσεις τους και να δημιουργούνται υπηρεσιακές ανάγκες στα συγκεκριμένα τμήματα».

Είπε ακόμη ότι θα πρέπει να εξεταστεί και το θέμα της μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται αυτή την περίοδο και πρόσθεσε πως «θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες κατά πόσον θα μπορούν να δικαιολογήσουν σχετική πείρα για τα έτη που είναι αποσπασμένοι και εκτελούν άλλα καθήκοντα και όχι για τα καθήκοντα για τα οποία έχουν διοριστεί».

Ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ Νίκος Γρηγορίου είπε ότι διαφωνεί με την ουσία του θέματος, «παρόλο που ο νομοθέτης είχε την ευγενική πρόθεση να βοηθά με το νόμο περί αποσπάσεων, τελικά αν βγούμε στο δρόμο και ρωτήσουμε με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται αυτός ο νόμος, θα απαντήσουν μόνο με εξυπηρετήσεις, με ρουσφέτι και έγινε ξεκάθαρο ότι αυτή η διαδικασία δεν βοηθά και εξυπηρετεί κάποιους που έχουν πλάτες».

Ανέφερε ότι αν γίνει αυτό και στον δημόσιο τομέα θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, θα μεγαλώσει την στρέβλωση και θα έχουμε τα φαινόμενα να τοποθετείται κάποιος ή να προσλαμβάνεται κάποιος και «με διαδικασίες που δεν είναι διαφανείς και δεν μπορούν να εξηγηθούν με ορθολογικούς τρόπους να μεταφέρεται στην Βουλή και από την Βουλή να μεταφέρεται κάπου αλλού».

Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η δημόσια υπηρεσία και ο εκσυγχρονισμός της για να πάει μπροστά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «πρέπει να δούμε τις ανάγκες κάθε τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας, να στελεχώνονται σωστά».

Ο ΓΓ της ΟΗΟ ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία τάχθηκε υπέρ της πρότασης και πρόσθεσε ότι «τον εργοδότη κράτος τον βλέπουμε σαν ενιαία οντότητα και πρέπει να αξιοποιεί το προσωπικό κατά τρόπο αποτελεσματικό».

«Είναι ένα εργαλείο αποτελεσματικής αξιοποίησης του προσωπικού που πρέπει να ασκείται σωστά και αν υπάρχουν κακά παραδείγματα θα πρέπει να είναι η εξαίρεση», ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι περιπτώσεις που προσθέτουν αξία στη λειτουργία του δημοσίου ως ενιαία οντότητα».

Ο κ. Ηλία είπε ακόμη ότι υπάρχουν νομικές ερμηνείες των υφιστάμενων νομοθεσιών που λένε αν κάποιος αποσπαστεί για έξι χρόνια και επιστρέψει στον οργανισμό του, μέχρι την αφυπηρέτηση του δεν μπορεί να τύχει ξανά απόσπασης σε κανέναν άλλο οργανισμό».

Αυτές οι ερμηνείες δημιουργούν πρόβλημα, ανέφερε και πρόσθεσε σε σχέση με την θέση της ΠΑΣΥΔΥ ότι αν δημιουργείται πρόβλημα να αλλάξουν την διαδικασία προαγωγών παρά να αφαιρέσουμε ένα εργαλείο του εργοδότη για αποτελεσματικότερη λειτουργία των ανθρώπινων πόρων σε οριζόντια έκταση».

Τέλος εκπρόσωπος της ΙΣΟΤΗΤΑ εξέφρασε τη συμφωνία της συντεχνίας με την πρόταση νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ