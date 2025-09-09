«Υψίστη προτεραιότητα για το Ισραήλ» η ηλεκτρική διασύνδεση

Την αμετάβλητη θέση του Ισραήλ απέναντι στην ανάγκη υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, Great Sea Interconnector (GSI), επαναβεβαίωσε Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στον «Π», εν μέσω πολιτικού αλαλούμ για την πορεία και το μέλλον του GSI.

Αναλυτικότερα, διπλωματική πηγή από το Ισραήλ παρέπεμψε σε περσινή τοποθέτηση του Ισραηλινού Υπουργού Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία «υπογραμμίσαμε (οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου-Ισραήλ) την ισχυρή σχέση και τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου, και τόνισα τη μεγάλη σημασία του έργου Great Sea Interconnector για το Ισραήλ».

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δήλωση του Υπουργού Ενέργειας του Ισραήλ «το έργο θα συνδέσει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ με το ευρωπαϊκό μέσω Κύπρου και Ελλάδας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή».

Η θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, επεσήμανε διπλωματική πηγή από το Ισραήλ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, το οποίο «αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Ισραήλ, καθώς ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, παρέχει πρόσβαση σε ποικίλες αγορές ενέργειας και ενισχύει την ενσωμάτωση του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο».

Θολό τοπίο

Πάντως, το τοπίο αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του έργου παραμένει θολό εξαιτίας κυρίως του γεωπολιτικού ρίσκου (αντιδράσεις Τουρκίας) και ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η θέση του Ισραήλ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. «Η επίσημη και αμετάβλητη θέση του Ισραήλ είναι καταγεγραμμένη στη δήλωση του Υπουργού Ενέργειας της χώρας, σύμφωνα με τον οποίο το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Ισραήλ», επανέλαβε ισραηλινή διπλωματική πηγή.

Σε κάθε περίπτωση, στον απόηχο της δημόσιας παρέμβασης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία να αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στο έργο με την καταβολή των €25 εκατ. προς τον ΑΔΜΗ, και της απάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η Λευκωσία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, το ενδιαφέρον στρέφεται στη στάση του Ισραήλ.

«Θα είμαστε αμείλικτοι»

Στο μεταξύ, στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το όποιο έχει περιέλθει σε δύσκολη συγκυρία το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας μήνυμα ότι «όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις μπορεί να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου (σ.σ. της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ), θα μας βρει απέναντί του». Όπως είπε, «το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σημαντικό για Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και Ισραήλ, και θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε δημόσια ότι πρόκειται για γεωστρατηγικής σημασίας έργο. Τα τεχνοοικονομικά ζητήματα θα λυθούν. Η γεωπολιτική του σημασία είναι μεγαλύτερη του οικονομικού. Υπάρχει σχέδιο προστασίας του έργου, είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και θα υπάρξουν συνέπειες έναντι της ΕΕ». Συμπλήρωσε, δε, ότι «θα είμαστε αμείλικτοι» κάνοντας λόγο για «χυδαίες ακρότητες από ιδιωτικά συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν το έργο, γιατί η τιμή της ενέργειας στην Κύπρο είναι πολύ ακριβή».