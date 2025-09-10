Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΥΠΑΜ: Ο Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου νέος Αρχηγός ΕΦ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο κ. Πάλμας είπε ότι ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος.

Στον διορισμό του Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου ως Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς προς αντικατάσταση του Αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα, του οποίου η θητεία λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2025, προχώρησε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργείου Άμυνας, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σημερινής συνεδρίας του σώματος, ο κ. Πάλμας είπε ότι η θητεία του νέου Αρχηγού ξεκινά από 9 Οκτωβρίου 2025 έως 8 Οκτωβρίου 2027. Ευχαρίστησε παράλληλα τον νυν Αρχηγό, Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα, «για την άψογη και άριστη συνεργασία που είχαμε περίπου αυτά τα δύο χρόνια», αναδεικνύοντας την ίδια ώρα «το ήθος, τις γνώσεις και τις ικανότητες του Στρατηγού».

Ερωτηθείς για το προφίλ του νέου Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι πρόκειται για έναν εν ενεργεία Αντιστράτηγο. «Έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος προσέγγισης των θεμάτων που αφορούν τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και εξέφρασε την επιθυμία να διορίζει πλέον εν ενεργεία Αντιστράτηγο για τη θέση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, υπό την έννοια του ότι θα πρέπει βεβαίως να αποστρατευτεί για να ενταχθεί στον Κυπριακό Στρατό, αλλά να είναι εν ενεργεία», εξήγησε στη συνέχεια.

«Η πρακτική που ακολουθείτο μέχρι σήμερα ήταν ότι ένας Αντιστράτηγος ο οποίος ήταν ήδη αποστρατευμένος, επελέγετο για να γίνει Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο. Σήμερα θα επιλέγεται πλέον εν ενεργεία Αντιστράτηγος, ο οποίος αποστρατεύεται για να συνεχίσει την υπηρεσία του στον Κυπριακό Στρατό. Είναι μια πολιτική η οποία επέλεξε να έχει πλέον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, είναι μια καλή πρακτική, θα έλεγα», σημείωσε σχετικά.

Σε ερώτηση για τη διαδικασία επιλογής του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς ο κ. Πάλμας είπε ότι ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος.

«Ασφαλώς και γίνεται μια συνεννόηση και μια ανταλλαγή απόψεων, αν θέλετε, σε προφορικό επίπεδο, για δυο-τρεις επιλογές που προκύπτουν ότι θα ήταν οι καταλληλότεροι τη δεδομένη στιγμή και από εκείνες τις δυο-τρεις επιλογές, οι οποίες βεβαίως γίνονται σε έναν ανεπίσημο επίπεδο, επιλέγεται ένας από αυτούς», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε ότι πρόκειται για εν ενεργεία Αντιστράτηγο, ο οποίος έχει συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες στον Ελληνικό Στρατό, του έγινε αυτή η πρόταση, οπότε από τη στιγμή που την αποδέχτηκε, αποστρατεύεται από τον Ελληνικό Στρατό για να ενταχθεί στον Κυπριακό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

