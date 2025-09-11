Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προβάδισμα με διαφορά στον Ερχιουρμάν δίνει νέα δημοσκόπηση στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η δημοσκόπηση του CMIRS, εκτός από τις εκλογικές προτιμήσεις, μέτρησε επίσης την αντίληψη των πολιτών για την πολιτική και κοινωνική εμπιστοσύνη, την ατομική αυτοπεποίθηση και την ευτυχία.

Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ) προηγείται με διαφορά στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ο ηγέτης του, Τουφάν Ερχιουρμάν, εξασφαλίζει την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου στις παράνομες «εκλογές» για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τακτικής τριμηνιαίας δημοσκόπησης του Κέντρου Μελετών Μετανάστευσης, Ταυτότητας και Δικαιωμάτων (CMIRS) για τον Αύγουστο του 2025 στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδει η διαδικτυακή «Κίπρις Ποστασί», η δημοσκόπηση δείχνει ότι σε περίπτωση «βουλευτικών» εκλογών, το ΡΤΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 42,48%. Το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 36,47%. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, κανένα άλλο κόμμα δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το εκλογικό όριο.

Τα ποσοστά των κομμάτων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι για το ΡΤΚ 42,48%, το ΚΕΕ 36,47%, το ΔΚ (Δημοκρατικό Κόμμα) 4,21%, το ΚΑ (Κόμμα Αναγέννησης, έποικοι) 4,21%, το ΚΚΔ (Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας) 3,61%, το ΚΛ (Κόμμα του Λαού) 1,80%.

Στην κούρσα για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο ηγέτης του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, συγκεντρώνει το 47,6% των προτιμήσεων, ποσοστό που τον φέρνει κοντά στην εκλογή από τον πρώτο γύρο. Ο νυν ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Ερσίν Τατάρ, έρχεται δεύτερος με 43,00%.

Αναλυτικά τα ποσοστά που δίνει η δημοσκόπηση στους υποψήφιους, είναι για τον Τουφάν Έρχιουρμαν 47,60%, τον Ερσίν Τατάρ 43%, τον Μεχμέτ Χάσγκιουλερ 0,8%, Οσμάν Ζορμπά 0,6% και τον Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,2%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 4%, ενώ το 3,8% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν προτίθεται να ψηφίσει στις παράνομες «εκλογές».

ΚΥΠΕ

