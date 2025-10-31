Το «6-7» ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς από το Dictionary.com, παρότι δεν είναι καν λέξη

Το Dictionary.com ανακοίνωσε τη «λέξη της χρονιάς» για το 2025 και αυτή τη φορά δεν πρόκειται ακριβώς για λέξη. Η επιλογή του είναι το «6-7», η φράση-μυστήριο που έχει κατακλύσει το TikTok και το λεξιλόγιο των εφήβων, αφήνοντας γονείς και καθηγητές απολύτως μπερδεμένους.

Το «6-7» έγινε viral μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς κανείς να γνωρίζει με βεβαιότητα τι σημαίνει. Πρόκειται περισσότερο για ένα εσωτερικό αστείο που εξαπλώθηκε μέσα από βίντεο στα social media, ιδίως στο TikTok, όπου συνδυάζεται συχνά με τη χαρακτηριστική κίνηση των χεριών — ένα είδος «ζυγίσματος» στον αέρα.

Ακόμα και το ίδιο το Dictionary.com παραδέχτηκε ότι δεν είναι σίγουρο τι σημαίνει, σημειώνοντας στην ανακοίνωσή του: «Μην ανησυχείτε, όλοι προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι».

Η φράση φαίνεται να ξεκίνησε από το τραγούδι του ράπερ Skrilla, Doot Doot (6-7), που κυκλοφόρησε το 2024. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε σε βίντεο με μπασκετμπολίστες — ανάμεσά τους και ο LaMelo Ball του NBA, ύψους 1,98 (δηλαδή 6 πόδια και 7 ίντσες).

Το τελικό «άλμα» προς τη δημοσιότητα ήρθε όταν ένα αγόρι, γνωστό πλέον ως «The 6-7 Kid», φώναξε τη φράση σε viral βίντεο, ενώ δίπλα του ένας φίλος του έκανε τη χαρακτηριστική χειρονομία.

Τι σημαίνει τελικά το «6-7»;

Η απάντηση, σύμφωνα με το Dictionary.com, είναι απλή: κανείς δεν ξέρει. Για κάποιους, το «6-7» εκφράζει κάτι σαν «έτσι κι έτσι», μια αόριστη διάθεση ή αμφιβολία, ιδίως όταν συνοδεύεται από την κίνηση των χεριών. Για άλλους, είναι απλώς ένας τρόπος να εκνευρίζουν τους ενήλικες, μια φράση χωρίς νόημα που επαναλαμβάνεται ακριβώς επειδή δεν σημαίνει τίποτα.

Ακόμη και ο τρόπος γραφής του διαφέρει: άλλοι το γράφουν με παύλα, άλλοι ως «6 7» ή «six seven». Το Merriam-Webster το περιγράφει ως «μια παράλογη έκφραση που χρησιμοποιείται κυρίως από εφήβους και προεφήβους».

Στο Dictionary.com, πάντως, ήταν πιο επιεικές: «Είναι άνευ νοήματος, πανταχού παρόν και παράλογο – με άλλα λόγια, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού brainrot. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει σημαντικό για όσους το χρησιμοποιούν, γιατί λειτουργεί ως κώδικας επικοινωνίας».

Η φράση έχει ξεπεράσει τα social media. Εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να την απαγορεύουν στις τάξεις, γονείς προσπαθούν να την αποκωδικοποιήσουν σε βίντεο στο TikTok, ενώ κάποιοι την έχουν ήδη μετατρέψει σε στολή για το Halloween — ελπίζοντας ότι έτσι θα πάψει να είναι «cool».

Το Dictionary.com εξηγεί ότι επιλέγει τη «λέξη της χρονιάς» με βάση τις λέξεις που καθορίζουν τον τρόπο που επικοινωνούμε, και το «6-7» πληροί αυτό ακριβώς το κριτήριο: μια φράση χωρίς προφανές νόημα που ωστόσο αποτυπώνει πώς οι νεότερες γενιές επικοινωνούν, αστειεύονται και δημιουργούν κοινή γλώσσα μέσα από το διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από Associated Press / lifo.gr