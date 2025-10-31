Η Τζαμάικα μετρά τις πληγές της μετά τον τυφώνα

Ένας άνδρας περιμένει στην είσοδο του σπιτιού του, το οποίο υπέστη ζημιές από τον τυφώνα Μελίσσα, στη Σάντα Κρουζ της Τζαμάικα, 30 Οκτωβρίου 2025. Ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Καραϊβικής (CARPHA) δεσμεύτηκε να προσφέρει βασικά είδη πρώτης ανάγκης στη χώρα, μετά το πέρασμα του τυφώνα κατηγορίας 5 που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Τζαμάικα την Τρίτη. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από το 70% των κατοίκων παραμένουν χωρίς ρεύμα και 134 δρόμοι έχουν αποκλειστεί λόγω των καταστροφών που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσσα. EPA/Orlando Barría

