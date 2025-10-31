Πρώην πρίγκιπας πλέον ο Άντριου: Τι σημαίνει στην πράξη η ιστορική απόφαση του Καρόλου

Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ και όχι πρίγκιπα Άντριου θα αποκαλούν από εδώ και στο εξής, τόσο το Παλάτι, όσο και ο διεθνής Τύπος, τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου.

Έπειτα από εβδομάδες ισχυρών πιέσεων, ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τις διαδικασίες για να αφαιρεθούν από τον Άντριου οι τίτλοι και οι τιμές του.

Σε μια απόφαση-ορόσημο για τη βρετανική μοναρχία, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αφαιρεί από τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, τους βασιλικούς του τίτλους και τα προνόμια που απολάμβανε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, ύστερα από τις αποκαλύψεις για το παρελθόν του.

Ο Άντριου, γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο του «πρίγκιπα» ούτε το «His Royal Highness», ενώ παύει να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Δούκας του Γιορκ».

Η ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε «η επίσημη διαδικασία αφαίρεσης όλων των τιμητικών και βασιλικών του διακρίσεων», έπειτα από συνάντηση του Άντριου με τον βασιλιά Κάρολο στις 17 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Guardian, AP και People, ο πρώην πλέον πρίγκιπας θα φέρει πλέον το όνομα Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ (Andrew Mountbatten Windsor), χωρίς καμία βασιλική ιδιότητα.

Η απόφαση συνοδεύεται και από την απομάκρυνσή του από τη βασιλική κατοικία Royal Lodge στο Ουίνδσορ, καθώς του επιδόθηκε ειδοποίηση παράδοσης της μίσθωσης. Παράλληλα, σύμφωνα με το ABC News και το Al Jazeera, ο Άντριου αναμένεται να χάσει και την κάλυψη ασφαλείας που απολάμβανε ως μέλος της οικογένειας.

Τι σημαίνει στην πράξη η αφαίρεση των τίτλων και των προνομίων

Η αφαίρεση των τίτλων του σηματοδοτεί το τέλος κάθε επίσημου ρόλου του Άντριου στη μοναρχία. Δεν θα εκπροσωπεί πλέον το Στέμμα σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ οι τιμητικές του ιδιότητες και οι πατρωνίες σε οργανισμούς και στρατιωτικά σώματα έχουν ανακληθεί.

Παράλληλα, δεν θα μπορεί από εδώ και στο εξής να χρησιμοποιεί τους τίτλους «Δούκας του Γιορκ», «Κόμης του Inverness» ή «Βαρόνος του Killyleagh», οι οποίοι παύουν να υφίστανται πρακτικά για εκείνον.

Παρότι χάνει κάθε επίσημη αναγνώριση, παραμένει -τουλάχιστον προς το παρόν- στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου, καθώς η πλήρης νομική κατάργηση ενός τίτλου απαιτεί κοινοβουλευτική πράξη.

Η κίνηση του Καρόλου θεωρείται προσπάθεια «καθαρής τομής» μετά τα χρόνια σκανδάλων που στιγμάτισαν τον Άντριου, ιδίως τη σύνδεσή του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα, η απόφαση σηματοδοτεί την οριστική του απομάκρυνση από τη δημόσια ζωή και την επιθυμία του βασιλιά να προστατεύσει τη φήμη της μοναρχίας.

Η επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε σήμερα επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση των τίτλων και των τιμών του πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ. Το μισθωτήριό του στο Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί.

Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση να παραδώσει το μισθωτήριο και θα μετακομίσει σε άλλη ιδιωτική κατοικία.

Αυτά τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα, ακόμα κι αν ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες θέλουν να δηλώσουν ότι οι σκέψεις τους και η βαθιά συμπάθειά τους βρίσκονται και θα συνεχίσουν να είναι με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Γιατί θεωρείται ιστορική η απόφαση του Καρόλου;

Η απόφαση του Καρόλου θεωρείται ιστορική γιατί σύμφωνα με μέσα όπως το AP, ο Guardian και το BBC, πρόκειται για την πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της βρετανικής μοναρχίας που αφαιρούνται πλήρως οι τίτλοι, τα προνόμια και η δημόσια ιδιότητα από μέλος του άμεσου βασιλικού πυρήνα (δηλαδή παιδί μονάρχη).

Η βασιλική ιστορικός Kate Williams δήλωσε στο Sky News ότι πρόκειται για μια «τεράστια στιγμή στην παγκόσμια ιστορία», με μόνο δύο αξιόλογα ανάλογα παραδείγματα του παρελθόντος.

Ήταν οι κόρες του Ερρίκου VIII - οι τελευταίες βασίλισσες Μαρία Α΄ και Ελισάβετ Α΄ - και μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που πολέμησαν στο γερμανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

