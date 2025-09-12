Σιζόπουλος στον "Π": Αν θέλουν πόλεμο θα το έχουν - Είμαι πεντακάθαρος

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή "Δεύτερη Ματιά" του "Πολίτη 107,6 & 97,6" και στον Γιάννη Σεϊτανίδη εξαπέλυσε επίθεση κατά της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, απορρίπτοντας ως αβάσιμα τα βασικά ευρήματα του πορίσματός της που τον εμπλέκουν σε υπόθεση διαφθοράς και πλαστογραφίας, και δηλώνοντας πως «αν θέλουν πόλεμο θα τον έχουν», υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος είναι «πεντακάθαρος». «Ο πόλεμός μου δεν θα είναι βρώμικος», είπε, αλλά με «στοιχεία και ντοκουμέντα». Προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου, όπου θα παρουσιάσει «όλα τα στοιχεία», αφήνοντας αιχμές και για το πρόσωπο του καταγγέλλοντος, τον οποίο χαρακτήρισε «αναξιόπιστο μάρτυρα» επικαλούμενος σχετική δικαστική απόφαση.

Ο κ. Σιζόπουλος υποστήριξε ότι η Αρχή δεν είχε αρμοδιότητα να διερευνήσει διευθέτηση τραπεζικού δανείου μεταξύ δύο ιδιωτικών εταιρειών, εφόσον δεν εμπλέκεται ο δημόσιος τομέας, επιμένοντας πως η τράπεζα όχι μόνο δεν ζημιώθηκε αλλά «εξασφάλισε το 125% του αρχικού ποσού» μέσω εγγυήσεων και ρύθμισης. Τόνισε ότι, εφόσον το δεύτερο σκέλος της έρευνας αφορούσε παραχώρηση επενδυτικού διαβατηρίου που κρίθηκε νόμιμη, «δεν υπήρχε αντικείμενο διερεύνησης» και άρα «υπάρχει σκοπιμότητα».

«Η Αρχή δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να διερευνήσει διευθέτηση δανείου μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών», σημείωσε, εξηγώντας ότι η ρύθμιση έγινε με όρους που ικανοποίησαν πλήρως την τράπεζα, η οποία διέγραψε τόκους υπερημερίας και πρόστιμα με αντάλλαγμα την είσπραξη του αρχικού κεφαλαίου και την κάλυψη μέσω προηγούμενων εγγυήσεων.

Για το διαβατήριο

Αναφερόμενος στη σύνδεση της υπόθεσης με παραχώρηση διαβατηρίου σε επενδυτή, ο κ. Σιζόπουλος επεσήμανε ότι, εφόσον δεν διαπιστώθηκε παρανομία ή παρατυπία, «γιατί διερευνάτε την υπόθεση;» Ρώτησε σκωπτικά γιατί δεν διερευνήθηκε το δικηγορικό γραφείο, οι δημόσιοι λειτουργοί που εισηγήθηκαν ή ο πολιτικός προϊστάμενος που υπέγραψε, εφόσον ο κρίσιμος διοικητικός πυρήνας κρίνεται νόμιμος.

Για την πλαστογραφία

Το πόρισμα το «εμπλέκει εμμέσως» σε πλαστογράφηση αγοραπωλητηρίου εγγράφου προς εξαπάτηση τράπεζας, κάτι που ο κ. Σιζόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά. Αντιτείνει ότι ο ίδιος ήταν αυτός που κατήγγειλε την πλαστογράφηση στο Αρχηγείο Αστυνομίας την άνοιξη του 2019, ζητώντας διερεύνηση, και ότι η υπόθεση στη συνέχεια αρχειοθετήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία.