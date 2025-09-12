Λαγκάρντ: Η ένταξη στην ευρωζώνη θα δώσει σταθερότητα στην Βουλγαρία

Η ένταξη στην ευρωζώνη θα προσφέρει σταθερότητα στην Βουλγαρία ως μέλος της νομισματικής ένωσης, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, απαντώντας σε ερώτηση του βουλγαρικού πρακτορείου ειδήσεων, BTA.

Είπε επίσης ότι η υιοθέτηση του ευρώ θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για τη Βουλγαρία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της σωστής διαχείρισης της μετάβασης στο ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η κ. Λαγκάρντ εξέφρασε την ικανοποίησή της που η Βουλγαρία θα ενταχθεί στην κοινή ευρωπαϊκή νομισματική ζώνη και χαιρέτισε την ένταξη του Ντίμιταρ Ράντεφ, Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ως παρατηρητή μέχρι την πλήρη ένταξη της χώρας την 1η Ιανουαρίου.

Η κ. Λαγκάρντ είπε ότι η Βουλγαρία θα αποκτήσει το δικαίωμα ψήφου για σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική και την οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης. Υπενθύμισε ότι η μετάβαση άλλων χωρών στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα εγείρει ανησυχίες σχετικά με την επίδραση της αλλαγής του νομίσματος. Η Λαγκάρντ εξήγησε ότι παρά τις ανησυχίες αυτές, το ευρώ έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη, διευκολύνοντας το εμπόριο και τις επιχειρήσεις εξαλείφοντας την ανάγκη για συναλλαγματικές ισοτιμίες και αυξάνοντας την κινητικότητα των πολιτών.

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ σημείωσε ότι ορισμένοι πωλητές λιανικού εμπορίου ενδέχεται να επιχειρήσουν να αυξήσουν τις τιμές κατά τη μετατροπή του νομίσματος. Τόνισε ότι η Βουλγαρία έχει ήδη λάβει μέτρα για να διασφαλίσει μια διαχειρίσιμη μεταβατική περίοδο, εισάγοντας διπλή αναγραφή τιμών τόσο σε λέβα όσο και σε ευρώ από τον Αύγουστο.

Η κ. Λαγκάρντ προέτρεψε επίσης τις βουλγαρικές αρχές να εγγυηθούν την αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες. Εξέφρασε τέλος την πεποίθηση ότι η Βουλγαρία θα επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του ευρώ και θα είναι σε θέση να συνεχίσει να αναπτύσσει την οικονομία της σε ένα σταθερό και προβλέψιμο νομισματικό περιβάλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ