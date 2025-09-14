Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τη Δευτέρα στη Λευκωσία η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η συμμετοχική δημοκρατία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά κράτη

Αρχίζουν τη Δευτέρα οι εργασίες της 18ης Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, που φιλοξενεί στη Λευκωσία η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου, Αννίτας Δημητρίου.

Η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2025. Συμμετέχουν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Βουλή, οι Προέδροι των Κοινοβουλίων της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Λουξεμβούργου, του Μαυροβουνίου και του Μονακό, ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της Μάλτας, καθώς και εκπρόσωποι των Συμπροέδρων του Κοινοβουλίου του Σαν Μαρίνο.

Την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης θα κηρύξει η Πρόεδρος της Βουλής τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου στις 10.00.

Όπως αναφέρει η Βουλή, τα θέματα των τριών θεματικών ενοτήτων της Διάσκεψης είναι: «Συμμετοχική δημοκρατία: φέρνοντας τα κοινοβούλια πιο κοντά στους πολίτες»,  «Τεχνητή Νοημοσύνη: προκλήσεις, ευκαιρίες και βέλτιστες πρακτικές για τα κοινοβούλια των μικρών κρατών», «Μικρά κράτη σε ταραχώδεις εποχές παγκόσμιας αστάθειας».

Ως κύριοι ομιλητές έχουν προσκληθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Κωσταντίνος Κόμπος (ενότητα 3) και ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Νικόδημος Δαμιανού (ενότητα 2), καθώς και Κύπριοι και ξένοι εμπειρογνώμονες για τα υπό συζήτηση θέματα.  

Στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης, οι συμμετέχοντες υψηλοί αξιωματούχοι θα γίνουν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα υιοθετηθεί Κοινή Διακήρυξη των Προέδρων Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης και θα ακολουθήσει κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη.

Πηγή: ΚΥΠE

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

