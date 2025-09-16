Προειδοποίηση Ε/κ διαπραγματευτή σε βρετανικό ΜΜΕ για αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα

Για προειδοποιήσεις σε Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αγορά ακινήτων στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, καθώς ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με νομικές συνέπειες, γράφει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Express, η οποία φιλοξενεί και δηλώσεις του Διαπραγματευτή της ε/κ πλευράς Μενέλαου Μενελάου.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αρκετά ακίνητα πωλούνται έως και 50% φθηνότερα σε σχέση με το νότιο τμήμα του νησιού. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, πρόκειται για περιουσίες που ανήκαν σε Ελληνοκυπρίους οι οποίοι εκτοπίστηκαν μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Τότε, περίπου το 84% της ιδιωτικής γης στο βόρειο τμήμα ανήκε σε Ελληνοκυπρίους, ενώ πάνω από 160.000 εκτοπίστηκαν.

Οι κυπριακές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και καταδίκες για παράνομη διαφήμιση ή πώληση τέτοιων ακινήτων, προστίθεται. Τον Μάιο, αναφέρει η Express, δύο Ουγγαρέζες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλες δίκες με κατηγορούμενους υπηκόους διαφόρων χωρών.

Ο Ε/κ Διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου, δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι αγοραπωλησίες αυτές είναι παράνομες και ενδέχεται να οδηγήσουν σε δικαστικές διώξεις. Όπως ανέφερε, ακόμη κι αν κάποιος αγοραστής δεν γνώριζε την κατάσταση, «αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, καθώς έχει υποχρέωση να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης».

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί η αύξηση των καζίνων στα κατεχόμενα και οι φόβοι για διείσδυση «μαύρου χρήματος» από τρίτες χώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

ΚΥΠΕ