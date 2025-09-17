Άριστος Δαμιανού στη «Δεύτερη Ματιά»: Ποιος θα έχει το κεντρικό πρόσταγμα στο Εσωτερικών και Πολιτικής προστασίας; (ηχητικό)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρέσκεται στην εξαγγελία «εμβληματικών μεταρρυθμίσεων» και προχώρησε στη μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Εσωτερικών και Πολιτικής προστασίας στον απόηχο των επικρίσεων που δέχθηκαν οι υπουργοί του για τη διαχείριση των πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό, δήλωσε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στον «Π» ο Πρόεδρος της επιτροπής Νομικών βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού.

Παραλλήλισε με τη φορολογική μεταρρύθμιση αποκαλώντας την μπαλωματική, εξηγώντας ότι η εξαγγελία ακούγεται θετική, αλλά στην πράξη προϋποθέτει τεράστιες θεσμικές αλλαγές και νομοθεσίες, για να εφαρμοστεί. Παραμένει το μεγάλο ερώτημα συμπλήρωσε, ποιος θα έχει το κεντρικό πρόσταγμα.

Όταν υποδεικνύαμε την ανάγκη για ενιαίο μηχανισμό γι’ αυτά τα ζητήματα, ανέφερε ο κύριος Δαμιανού, δεν υπήρξε ανάλογη ανταπόκριση από την κυβέρνηση για να μας ενημερώσει γι αυτή την εμβληματική μεταρρύθμιση. Δεν ισχύει είπε, το σκέψου το, γίνεται.

Ακούστε την παρέμβαση τού Άριστου Δαμιανού στην «Δεύτερη Ματιά», που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: