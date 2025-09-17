Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Άριστος Δαμιανού στη «Δεύτερη Ματιά»: Ποιος θα έχει το κεντρικό πρόσταγμα στο Εσωτερικών και Πολιτικής προστασίας; (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η εξαγγελία ακούγεται θετική, αλλά προϋποθέτει τεράστιες θεσμικές αλλαγές, υπέδειξε ο κ. Δαμιανού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρέσκεται στην εξαγγελία «εμβληματικών μεταρρυθμίσεων» και προχώρησε στη μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Εσωτερικών και Πολιτικής προστασίας στον απόηχο των επικρίσεων που δέχθηκαν οι υπουργοί του για τη διαχείριση των πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό, δήλωσε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στον «Π» ο Πρόεδρος της επιτροπής Νομικών βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού.

Παραλλήλισε με τη φορολογική μεταρρύθμιση αποκαλώντας την μπαλωματική, εξηγώντας ότι η εξαγγελία ακούγεται θετική, αλλά στην πράξη προϋποθέτει τεράστιες θεσμικές αλλαγές και νομοθεσίες, για να εφαρμοστεί. Παραμένει το μεγάλο ερώτημα συμπλήρωσε, ποιος θα έχει το κεντρικό πρόσταγμα.

Όταν υποδεικνύαμε την ανάγκη για ενιαίο μηχανισμό γι’ αυτά τα ζητήματα, ανέφερε ο κύριος Δαμιανού, δεν υπήρξε ανάλογη ανταπόκριση από την κυβέρνηση για να μας ενημερώσει γι αυτή την εμβληματική μεταρρύθμιση. Δεν ισχύει είπε, το σκέψου το, γίνεται.

Ακούστε την παρέμβαση τού Άριστου Δαμιανού στην «Δεύτερη Ματιά», που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

 

 

Tags

ΑΚΕΛΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠΥΡΚΑΓΙΕΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited