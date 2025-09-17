Στο υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας η Πυροσβεστική - Άλλαξε όνομα το ΥΠΕΣ

Στη συγκρότηση ενός «ισχυρού Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας» προχωρεί η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται κρίσεις θα υπαχθούν πλέον στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος, στόχος είναι ο τερματισμός της διάσπαρτης λειτουργίας των υπηρεσιών και η δημιουργία ενός συντονισμένου και αποτελεσματικού μηχανισμού «στη βάση των διεθνών και των ευρωπαϊκών προτύπων».

Στο νέο πλαίσιο, μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών:

η Πυροσβεστική Υπηρεσία

το προσωπικό του Τμήματος Δασών που ασχολείται με δασοπροστασία (πρόληψη, ετοιμότητα, καταστολή)

το Τμήμα Πολιτικής Άμυνας

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την αλλαγή «εμβληματική μεταρρύθμιση» και υπογράμμισε ότι εντάσσεται στις πέντε βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησής του, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Η απόφαση εντάσσεται σε πορεία μεταρρυθμιστικών βημάτων που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023, με τεχνική υποστήριξη από τη Γαλλία και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.