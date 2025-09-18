«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, «κλείδωσε» η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Η ομιλία του πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ ζητήματα κυριαρχίας με την Τουρκία»

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη του συνέντευξη, μετά τη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να συζητά με τον Ερντογάν.

Σε ό,τι αφορά στο τουρκικό ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και τη διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «ας περάσω λοιπόν ένα μήνυμα ηρεμίας σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι ασκήσεις τις οποίες διεξάγουμε. Οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου. Το ζήτημα στο οποία αναφερθήκατε δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το συζητήσαμε και σήμερα στο ΚΥΣΕΑ και σε κάθε περίπτωση εμείς, με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους, ειλικρινή συζήτηση και θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας.

Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά, ταυτόχρονα όμως το τελευταίο εξάμηνο θέλω να σας θυμίσω, ολοκλήρωσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εκκρεμότητα πολλών ετών. Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική και είναι λογικό».

Σε ερώτηση για το κατά πόσον ανησυχεί για την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αρνητικός και συμπλήρωσε με νόημα ότι «δεν ανησυχώ, αυτό δε σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα μάλιστα το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε και τυπικά την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και μία ταυτόχρονα πολύ σημαντική αναβάθμιση και των τριών προηγούμενων, διότι ξέρετε η τεχνολογία εξελίσσεται πια τόσο γρήγορα, που και τα οπλικά συστήματα χρήζουνε διαρκούς αναβάθμισης. Και η πρώτη φρεγάτα, μιλάμε για ότι πιο σύγχρονο πλέει στη Μεσόγειο, με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια νομίζω και πράγματι το λέω γιατί είναι μία επιτυχία συνολική για τις αμυντικές μας δυνάμεις, θα καταπλεύσει στην πατρίδα μας μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτή η ενίσχυση του ναυτικού δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ελληνικού ναυτικού. ‘Αρα η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη, συζητά με αυτοπεποίθηση με τη γείτονα χώρα και ταυτόχρονα θέτει και τα ζητήματα στη σωστή τους όχι μόνο ελληνοτουρκική, αλλά και ευρωτουρκική διάσταση».

Επανέλαβε, δε, πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο, υπό την προυπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά και σημείωσε ότι: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δε θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης. Ας κρατήσουμε, να κάνω αν μου επιτρέπετε μία θετική αναφορά, διότι νομίζω ότι έχει αξία και με αφορμή τα μπασκετικά τα οποία έγιναν και τις μικρές αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Σεγκούν, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν νομίζω μία ανάρτηση και από τους δύο παίκτες, η οποία ξέρετε και κάτι; Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν».

ertnews.gr