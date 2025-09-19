Ψάχνουν τη φόρμουλα για Χαραλαμπίδου και Κώστα

Άρχισε ο διάλογος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ με τους βουλευτές του κόμματος, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Κώστα Κώστα, με στόχο να εξευρεθεί μια φόρμουλα πολιτικής συνεργασίας μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Οι δύο βουλευτές του ΑΚΕΛ εξάντλησαν το όριο των τριών θητειών που ορίζει ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!