ΑΚΕΛ: Αντιδημοκρατικό πισωγύρισμα η νέα νομοθεσία για τις διαδηλώσεις

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα υπογραμμίζει ότι τα πορίσματα της γνωμάτευσης αποτελούν «καταπέλτη» για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αλλά και για τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ που υπερψήφισαν τη νομοθεσία.

Η γνωμάτευση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR), που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, έρχεται να επιβεβαιώσει, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ότι η νέα νομοθεσία για τις δημόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις συνιστά «αντιδημοκρατικό πισωγύρισμα» για την Κύπρο.

Όπως αναφέρει, η έκθεση του ΟΑΣΕ «δικαιώνει πλήρως» τις θέσεις και προειδοποιήσεις που είχε διατυπώσει το ίδιο, καθώς και δεκάδες άλλες οργανώσεις και συλλογικότητες που αντιτάχθηκαν από την πρώτη στιγμή στο νομοσχέδιο.

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου συγκρούονται με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τις συστάσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «συρρικνώνεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στην ελευθερία της έκφρασης».

Παράλληλα, εξαπολύει εκ νέου επίθεση στην κυβέρνηση, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να αντιμάχεται «μέσα κι έξω από τη Βουλή» έναν «αυταρχικό και οπισθοδρομικό νόμο», ο οποίος, όπως αναφέρει, έρχεται να προστεθεί σε «αυθαίρετες διώξεις διαδηλωτών και κάθε φωνής που δεν βολεύει τους νυν και τέως κυβερνώντες και τα κατεστημένα της χώρας».

