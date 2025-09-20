Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αυτογκόλ Οδυσσέα η διάψευση από Κώστα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν διέψευσε πάντως τη δήλωση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αρκούμενη στο να αποφύγει να απαντήσει σε σχετική ερώτηση

Αυτογκόλ έβαλε ο επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στην προσπάθειά του να σαμποτάρει τον διάλογο μεταξύ του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου και των βουλευτών, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Κώστα Κώστα, με θέμα τη συνέχιση της πολιτικής συνεργασίας. Ο κ. Μιχαηλίδης υποστήρι...

Tags

Οδυσσέας ΜιχαηλίδηςΑΚΕΛΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

