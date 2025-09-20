Κάηκε το χαρτί του φόβου μετά τις δηλώσεις Ερντογάν

Το αφήγημα του στρατοπέδου του Ερσίν Τατάρ, ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί ποτέ την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας, κατέρρευσε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του στην Τουρκία από το Κατάρ, ο οποίος άφησε να νοηθεί ότι όποιος κι αν κερδίσει τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, η τουρκική κυβέρνηση θα συνεργαστεί μαζί του.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κλήθηκε από δημοσιογράφους να απαντήσει εάν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα θέτουν σε κίνδυνο τα κέρδη και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Ερντογάν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στην απάντησή του, αποφεύγοντας να αναφέρει το όνομα οποιουδήποτε υποψηφίου. Συγκεκριμένα, είπε ότι «η Τουρκία έχει δικαιώματα ως εγγυήτρια δύναμη, νόμιμα αναγνωρισμένα βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών». Πρόσθεσε δε ότι «αυτά τα δικαιώματα εγγυώνται την ύπαρξη της τδβκ και των θαλάσσιων δικαιοδοσιών της στην Ανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα ανέρχεται στην εξουσία». Ακολούθως ευχήθηκε οι εκλογές στην τ/κ κοινότητα να είναι ωφέλιμες.

Φόβος

Το στρατόπεδο του Ερσίν Τατάρ επιχειρεί να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους της τ/κ κοινότητας, θέλοντας να περάσει το μήνυμα ότι η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν θα δημιουργήσει προβληματικές σχέσεις μεταξύ του ψευδοκράτους και της Τουρκίας. Χρησιμοποιεί δηλαδή το χαρτί του φόβου και της ανασφάλειας σε σχέση με τη χρηματοδότηση που προσφέρει η Τουρκία στο ψευδοκράτος.

Επειδή όμως ο κ. Ερντογάν με τις πρόσφατες δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι όποιος και να εκλεγεί η συνεργασία θα συνεχιστεί, το στρατόπεδο του Ερσίν Τατάρ προσπαθεί πλέον να πείσει τους ψηφοφόρους της τ/κ κοινότητας ότι τα προβλήματα θα προκύψουν λόγω των διαφορετικών θέσεων του Τουφάν Ερχιουρμάν στο Κυπριακό. Εξού και η προσπάθεια του προέδρου του Κόμματος Εθνικής Ενότητας και «πρωθυπουργού» της τ/κ κοινότητας Ονάλ Ουστέλ να διαστρεβλώσει τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τα εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας ως στήριξη σε λύση δύο κρατών. Προσπάθησε δε να δώσει μια ερμηνεία στις τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου, λέγοντας ότι η λύση ομοσπονδίας «σημαίνει έλλειψη εγγυητή» και πρόσθεσε πως «εγγύηση σημαίνει λύση δύο κρατών».

Ακιντζί

Η προσπάθεια του Ονάλ Ουστέλ να ερμηνεύσει τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά τρόπο ευνοϊκό προς τον Ερσίν Τατάρ προκάλεσε την παρέμβαση του Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος προχώρησε σε μια δήλωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι μια ματιά στη Συμφωνία Εγγυήσεων αποκαλύπτει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ισχυρίστηκε ο κ. Ουστέλ. «Αν τη διαβάσουν», τόνισε, «θα δουν ότι η εγγυητική ιδιότητα περιλαμβάνει την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη της Κύπρου». «Συνεπώς», τόνισε, «τέτοιες δηλώσεις είναι, είτε προϊόν άγνοιας είτε διαστρέβλωση, για εκλογικούς σκοπούς». Κάλεσε δε τους Τ/Κ πολιτικούς να δείξουν υπευθυνότητα, λέγοντας ότι η εκλογική περίοδος πρέπει να είναι περίοδος διαφώτισης και όχι εξαπάτησης.

Τατάρ

Η αποδυνάμωση του επιχειρήματος ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί την εκλογή του κ. Ερχιουρμάν φάνηκε και από τη στάση του Ερσίν Τατάρ, ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογήσει την ουδέτερη στάση του κ. Ερντογάν.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν σε διαδικτυακή εκπομπή της «Κίπρις ποστασί», ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν θα μπορούσε να δηλώσει ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ερσίν Τατάρ και πως δεν θα ήταν ορθό να το πράξει κάτι τέτοιο. Μάλιστα προσπάθησε να μεταφέρει τη συζήτηση στο Κυπριακό, λέγοντας ότι η πολιτική λύσης των δύο κρατών ακολουθείται σε συνεργασία με την Τουρκία.