Ανεξάρτητο κράτος ή προτεκτοράτο;

Το ζήτημα που προέκυψε αναφορικά με την απαράδεκτη απαίτηση, διά ηλεκτρονικού μηνύματος του υπουργού Διασποράς του Ισραήλ, με το οποίο απαιτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία να φροντίσει ώστε να καθαριστούν δήμοι και κοινότητες από συνθήματα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα και υπέρ των Παλαιστινίων, είναι ένδειξη μιας νοσηρής εικόνας που υπάρχει στις σχέσεις της Κύπρου με το Ισραήλ και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το Τελ Αβίβ αυτές τις σχέσεις του με τη Λευκωσία. Βεβαίως, το πρόβλημα περισσότερο αφορά την ισραηλινή κυβέρνηση και το αφήγημά της ότι, όσες χώρες και κοινωνίες καταδικάζουν τις πρακτικές της σήμερα στη Γάζα, αναπτύσσουν ταυτόχρονα «αντισημιτισμό και ρητορική μίσους».

Στη λογική αυτής της θεώρησης πραγμάτων, το κράτος του Ισραήλ φαίνεται ότι δεν τρομοκρατεί μόνο τους δικούς του πολίτες και όσους διαμαρτύρονται για τις φρικαλεότητες στη Γάζα εντός του Ισραήλ. αλλά και εκεί που υφίσταται «εύκρατο κλίμα» πιέζει και ξένες κυβερνήσεις να συγχρονιστούν με το δικό του αφήγημα αναφορικά με το συμβαίνει στη Γάζα, ως αποτέλεσμα ενεργειών των ακραίων που κυβερνούν σήμερα τη γειτονική χώρα.

Το απαράδεκτο μήνυμα

Μια τέτοια ενέργεια με στοιχεία έντονης πολιτικής πίεσης παρουσίασε η κυβέρνηση του Ισραήλ μέσα από το περιεχόμενο μηνύματος το οποία στάλθηκε στο διπλωματικό γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας .με το οποίο ζητούσε να φροντίσει το κράτος ώστε οι δήμοι και οι κοινότητες να καταστρέψουν συνθήματα ή και γκράφιτι τα οποία δήθεν διασπείρουν το μίσος κατά των Εβραίων. Το περιεχόμενο του μηνύματος πέρασε ως εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αποδέκτη τους δήμους και με αναφορά ότι αυτό γίνεται μετά από την επιστολή προς το Προεδρικό του υπουργού Διασποράς του Ισραήλ.

«Προσπάθεια υπονόμευσης»

Η αποκάλυψη της επιστολής δημιούργησε έντονη εσωτερική αντιπαράθεση σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την αντίδραση της Ένωσης Δήμων και του προέδρου της, Ανδρέα Βύρα, ο οποίος έκανε λόγο για προσπάθεια υπονόμευσης της διοικητικής αυτονομίας των τοπικών Αρχών, ενώ σημείωσε ότι «κανένας, είτε υπουργός είτε οποιαδήποτε άλλη Αρχή – πόσω μάλλον τρίτη χώρα – έχει δικαίωμα να υπαγορεύει ενέργειες σε ένα εκλεγμένο δημοτικό συμβούλιο». Ο κ. Βύρας τόνισε ότι «δεν είναι δυνατόν να μας υποδεικνύει ξένο κράτος ποια συνθήματα συνιστούν υποκίνηση βίας».

«Εξηγήσεις»

Στις έντονες αντιδράσεις του πρόεδρου της Ένωσης Δήμων επιχείρησε να δώσει κάποιες εξηγήσεις το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως υποστηρίχθηκε από το ΥΠΕΣ, επιχειρώντας όπως μετριασθούν οι αντιδράσεις αλλά και αρνητικές εντυπώσεις, επρόκειτο για κάποιες γενικές συστάσεις προς τους δήμους και τις κοινότητες χωρίς τάσεις επιβολής, ώστε να αποφεύγεται η ρητορική μίσους. Παράλληλα γίνεται παραδοχή από το ΥΠΕΣ ότι δεν ήταν σωστή η μορφή και το περιεχόμενο της εγκυκλίου, αφού διαφάνηκε και εξωτερικεύτηκε μια απαράδεκτη παρέμβαση μιας άλλης χώρας. Όπως ανέφερε χθες ο γενικός διευθυντής του ΥΠΕΣ, Ηλίκκος Ηλία, «δυστυχώς η οδηγία που εγώ έγραψα, ήταν γενικευμένη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και απηύθυναν μια επιστολή η οποία δεν έπρεπε να είχε γραφτεί με τον τρόπο που έπρεπε να γραφτεί». Ο δεύτερος άξονας αφορά το γεγονός πως, τόσο ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου όσο και ο ΓΔ του υπουργείου, αποφεύγουν να πάρουν θέση στο μείζον, που αφορά την κατάπτυστη παρέμβαση της κυβέρνησης του Ισραήλ. Ταυτοχρόνως αποφεύγουν να πάρουν θέση στο κυρίαρχο ερώτημα αν επιτέλους υπηρετούν ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος το οποίο δεν μπορεί να λειτουργεί ως προτεκτοράτο κανενός. Αποφεύγει ακόμη να πάρει θέση η κυβέρνηση για το γεγονός ότι διά της στάσης της δημιουργεί καθεστώς καθυπόταξής της απέναντι στο Ισραήλ, αφού από το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας διακινήθηκε μια ντιρεκτίβα υπουργού άλλου κράτους προς αιρετούς θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.