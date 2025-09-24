Επ. Ελέγχου: Τα λένε στη Βουλή για τις η-ταυτότητες

Περαιτέρω εξηγήσεις και διευκρινίσεις ζητά η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου από το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας σε σχέση με τα ευρήματα του ελέγχου που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία για το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Κατά την αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι το έργο της δημιουργίας ηλεκτρονικών ταυτοτήτων έγινε με απευθεί...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!