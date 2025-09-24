Οδηγοί προσοχή: Ουρά χιλιομέτρων στην είσοδο της Λευκωσίας μετά από τροχαίο

Επ. Ελέγχου: Τα λένε στη Βουλή για τις η-ταυτότητες

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο Γενικός Ελεγκτής, Αντρέας Παπακωνσταντίνου, και ο υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, αναμένεται να βρεθούν αύριο στη Βουλή όπου θα συζητηθεί η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Στο επίκεντρο οι αναφορές για την απευθείας ανάθεση του έργου σε εταιρεία που εργαζόταν ο υφυπουργός πριν από τον διορισμό του.

Περαιτέρω εξηγήσεις και διευκρινίσεις ζητά η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου από το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας σε σχέση με τα ευρήματα του ελέγχου που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία για το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Κατά την αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι το έργο της δημιουργίας ηλεκτρονικών ταυτοτήτων έγινε με απευθεί...

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΕΙΔΗΣΕΙΣΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣΚΥΠΡΟΣΕΕΕλεγκτική ΥπηρεσίαΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

