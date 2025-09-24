Επ. Ελέγχου: Τα λένε στη Βουλή για τις η-ταυτότητες
Ο Γενικός Ελεγκτής, Αντρέας Παπακωνσταντίνου, και ο υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, αναμένεται να βρεθούν αύριο στη Βουλή όπου θα συζητηθεί η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Στο επίκεντρο οι αναφορές για την απευθείας ανάθεση του έργου σε εταιρεία που εργαζόταν ο υφυπουργός πριν από τον διορισμό του.
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Tags
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.