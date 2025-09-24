Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Απόψε η προσφώνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη ΓΣ του ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην ομιλία του θα αναδείξει, «μεταξύ άλλων, τη σημασία, σε αυτήν την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, του πολυμερούς συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει απόψε, στις 2100 ώρα Κύπρου, την Ολομέλεια της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι στην ομιλία του θα αναδείξει, «μεταξύ άλλων, τη σημασία, σε αυτήν την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, του πολυμερούς συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας».

Εξάλλου, σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση, «αναδεικνύοντας, σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων».

«Θα προβάλει, παράλληλα, τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπογραμμίσει τις πρωτοβουλίες μας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», προστίθεται.

«Θα αναφερθεί, επίσης, στις προσπάθειές μας για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της κατεχόμενης πατρίδας μας, με στόχο μια Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή και ευημερούσα για όλους τους πολίτες της», καταλήγει η ανάρτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΟΣΝΕΑ ΥΟΡΚΗΕΕΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα