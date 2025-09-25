Τ/κ Τύπος: «Ιδού το νέο αρχηγείο της ομάδας παρέμβασης της Τουρκίας υπέρ του Τατάρ»

Η ηλεκτρονική εφημερίδα Οζγκιούρ με τίτλο «Ιδού το νέο αρχηγείο της ομάδας παρέμβασης» προβάλλει σήμερα την φωτογραφία ενός κτιρίου στην κατεχόμενη Λευκωσία με την ονομασία «Τζελσούς» και γράφει ότι εκεί, στον 8ο όροφο, βρίσκεται το αρχηγείο της ομάδας παρέμβασης από την Τουρκία στις «εκλογές» και από χθες ονομάστηκε «εκλογικό γραφείο»

Εκεί, προσθέτει, πολιτικοί που πρόσκεινται στην «κυβέρνηση» πηγαίνουν συνεχώς και παίρνουν εντολές. Επί του πεδίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν δύο ομάδες. Στη μια επικεφαλής είναι ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, πρώην ΥΠΕΣ της Τουρκίας και νυν Αναπληρωτής Πρόεδρος και Βουλευτής ΑΚΡ και στην άλλη ο Βουλευτής του ΜΗΡ και ιδιοκτήτης καζίνο στα κατεχόμενα, Αχμέτ Ερμπάς.

Γράφει επίσης ότι η ομάδα Σοϊλού επισκέφθηκε ήδη το τ/κ εμπορικό επιμελητήριο και την ένωση μηχανικών εργολάβων.

Η Αβρούπα με τίτλο «Ψήφο πόρτα πόρτα» παραπέμπει στο βίντεο που δημοσιοποίησε η ηλεκτρονική Οζγκιούρ και φαίνεται ένα περιπολικό και ένα μαύρο βαν να σταματάνε κάπου στον κατεχόμενο Δαυλό και να κατεβαίνει από το βαν ο Σοϊλού.

Τους γυρνάει από πόρτα σε πόρτα, αναφέρει η εφημερίδα, ο πρόεδρος του συνδέσμου μαυροθαλασσιτών στα κατεχόμενα, Μουράτ Τζιβελέκ και μαζί με τον Τούρκο πρώην Υπουργό είναι ο επίσης Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΑΚΡ, Χουσεΐν Γιαμάν, ο Βουλευτής ΑΚΡ στα Κόνια Ορχάν Ερντέμ και ο Βουλευτής ΜΗΡ Κιουτάχειας, Αχμέτ Ερμπάς.

Η Γενί Ντουζέν γράφει ότι ο Ερσίν Τατάρ βρίσκεται σε πανικό και έχει δημιουργήσει μια ομάδα «μαύρης προπαγάνδας» προσπαθεί να ελέγξει, όπως και στο παρελθόν, το «Μπαϊράκ», ενώ μέσω κάποιων γνωστών ΜΜΕ, όπως της Κίπρις ο όμιλος της οποίας ανήκει στον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ηλεκτροπαραγωγού σταθμού ΑΚΣΑ, διαχέει ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφορώντας, όπως το ότι στις συγκεντρώσεις του Τουφάν Ερχιουρμάν «δεν υπάρχει σημαία». Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιούνται και κάποια ΜΜΕ στην Τουρκία.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι ένα άλλο στοιχείο είναι πως επί του εδάφους βρίσκονται παλιοί και νέοι Βουλευτές των ΑΚΡ και ΜΗΡ για να επανεκλέξουν τον Τατάρ. Τις προηγούμενες ημέρες, γράφει, έγινε μια σύσκεψη στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας στο σπίτι του τοπικού οργανωτικού του ΚΕΕ. Η παρέμβαση των Τούρκων στα μέλη του ΚΕΕ στην περιοχή, αναφέρει η Γενί Ντουζέν, έχει προκαλέσει δυσφορία.

ΚΥΠΕ