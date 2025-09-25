Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυξάνει τη χρηματοδότησή της στην Κύπρο για έργα στον τομέα της υγείας και έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Η ΕΤΕπ χορηγεί επιπλέον €5 εκατ. ώστε να ολοκληρωθούν οι νέες επενδύσεις στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), ενώ υπογράφηκε νέα χρηματοδοτική συμφωνία €50 εκατ. με τη Δημοκρατία της Κύπρου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ» 2021–2027.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι επενδύσεις αυτές θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες υγείας, θα ενισχύσουν την έρευνα και την εκπαίδευση και θα στηρίξουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Με τις δύο αυτές συμφωνίες, η ΕΤΕπ ενισχύει τη μακροχρόνια συνεργασία της με την Κύπρο και επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά τη δέσμευσή της να στηρίζει ενεργά τους ανθρώπους και τις κοινότητες της χώρας.

Ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Η πρώτη συμφωνία προβλέπει την επιπλεόν χρηματοδότηση ύψους €5 εκατ. προς το ΙΝΓΚ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στήριξης στα €31 εκατ.

Τα χρήματα αυτά θα βοηθήσουν:

· να ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων,

· να ανακαινιστούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις,

· να αγοραστεί προηγμένος ιατρικός και εργαστηριακός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων γονιδιωματικής, πρωτεωμικής, μικροσκοπίων, εργαλείων , βιοπληροφορικής και βιοτράπεζας,

· να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και ερευνητικών προγραμμάτων

· να ενισχυθεί η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η κατάρτιση νέων επιστημόνων.

Με την επένδυση αυτή, το Ινστιτούτο θα ενισχύσει τον ρόλο του ως κέντρο αριστείας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, θα προσφέρει καλύτερες θεραπείες σε ασθενείς με σπάνιες και νευρολογικές ασθένειες και θα ενισχύσει τη δυνατότητά του για την προσέλκυση επιπλέον διεθνών κονδυλίων.

Στήριξη του Προγράμματος «ΘΑΛΕΙΑ» 2021–2027

Η δεύτερη συμφωνία αφορά τη σύναψη νέας χρηματοδοτικής €50 εκατ. με τη Δημοκρατία της Κύπρου για την ενλισχυση της εθνικής της συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει το €1,5 δισ., εκ των οποίων η ΕΤΕπ έχει ήδη χρηματοδοτήσει €180 εκατ. ενώ εγκεκριμένα είναι τα €369 εκατ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ» είναι το βασικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας. Στηρίζεται σε τρεις άξονες στην έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Με τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ αναμένεται να υλοποιηθούν έργα όπως:

· βελτίωση της ενεργειακής και υδατικής απόδοσης στους δήμους,

· εκσυγχρονισμός σχολείων και κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης,

· ανάπτυξη νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών,

· έργα που προστατεύουν το περιβάλλον και ενισχύουν την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Κυριάκος Κακουρής, δήλωσε: «Οι σημερινές συμφωνίες δείχνουν ξεκάθαρα τη στενή συνεργασία μας με την Κύπρο. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη στήριξή μας στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, με την οποία θα βελτιώσει την έρευνα και την υγειονομική περίθαλψη, προς όφελος των ασθενών με νευρολογικές και γενετικές παθήσεις. Οι νέες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου αναμένεται να είναι έτοιμες πριν το τέλος του έτους. Παράλληλα, με το πρόγραμμα “ΘΑΛΕΙΑ” στηρίζουμε μια πιο έξυπνη, πράσινη και δίκαιη ανάπτυξη για όλη τη χώρα. Συνολικά οι επενδύσεις αυτές θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο μέλλον.»

Οι συμφωνίες αυτές προστίθενται στη μακροχρόνια συνεργασία της ΕΤΕπ με την Κύπρο και ενισχύουν επενδύσεις σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η καινοτομία, οι υποδομές και η κλιματική ανθεκτικότητα .

Ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ στο Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027», προωθείται η πράσινη, καινοτόμος και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, η επιπλέον χρηματοδότηση προς το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου θα υποστηρίξει την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων, την ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων και την ενίσχυση των ερευνητικών δυνατοτήτων, ενισχύοντας τον ρόλο του Ινστιτούτου ως κέντρο αριστείας στην Κύπρο και διεθνώς».

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού δήλωσε: «Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει. Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε, επίσης, προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη συνεχή υποστήριξη και τη χρηματοδότηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, καθώς και προς το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για τη σταθερή στήριξη των δραστηριοτήτων μας. Η στήριξη αυτή αποτελεί, πρωτίστως, επένδυση στους ανθρώπους. Παρέχει στο ΙΝΓΚ τα απαραίτητα μέσα ώστε να εκπληρώσει την αποστολή του ως κέντρο αριστείας στην υγειονομική περίθαλψη, την έρευνα και την εκπαίδευση, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο ΙΝΓΚ, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην αποστολή μας να βελτιώνουμε τη ζωή των ανθρώπων και η σημερινή συμφωνία μας φέρνει ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου».

Σχετικά με το «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ» στηρίζει τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κύπρου και συνδέεται με τους στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Περιλαμβάνει επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τις μεταφορές, την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποδομές ύδατος και την κοινωνική ένταξη, με στόχο μια ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.

Η κα. Άνθη Φιλιππίδου, Διευθύντρια Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε: «Η μακροχρόνια και εποικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών της Κύπρου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε για το πρόγραμμα ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027 αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, καθώς οι υποχρεώσεις συγχρηματοδότησης της χώρας έχουν αυξηθεί, αντανακλώντας την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας. Η υπογραφή της παρούσας χρηματοδοτικής συμφωνίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.»