Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αδιαπραγμάτευτη αρχή η συμμόρφωση με εποπτικό πλαίσιο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) διαβεβαιώνει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

«Αυτό, δεν αποτελεί μόνο κανονιστική υποχρέωση, αλλά στρατηγική επιλογή για την διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης κινδύνων και της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς», σημειώνει σε ανακοίνωσή της με αφορμή αρθρογραφία σε ΜΜΕ.

«Από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, όλες οι σχετικές νομοθεσίες και κανονιστικές διατάξεις είναι εναρμονισμένες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την ΕΚΚ να επικεντρώνεται στη διατήρηση ενός αξιόπιστου, διαφανούς και λειτουργικά συγκρίσιμου εποπτικού πλαισίου με αυτό των υπόλοιπων κρατών-μελών της ΕΕ», προσθέτει.

«Η διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης και διαρκούς εποπτείας των υπόχρεων οντοτήτων εφαρμόζεται στη βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών, χωρίς εξαιρέσεις ή αποκλίσεις. Η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για την ΕΚΚ, η οποία λειτουργεί για την διατήρηση της εμπιστοσύνης στην κυπριακή κεφαλαιαγορά και την προσέλκυση επενδύσεων υπό όρους νομιμότητας και χρηστής διακυβέρνησης», τονίζει.

Αυτό, άλλωστε, υποδεικνύει, αντικατοπτρίζεται και από τις θετικές αξιολογήσεις του Τομέα από ευρωπαϊκούς και διεθνής Οργανισμούς, όπως η ESMA και η MONEYVAL, τις οποίες η ΕΚΚ καλωσορίζει καθώς συμβάλλουν στη συνεχή αναβάθμιση και ενίσχυσή του.

«Η ενεργή συμμετοχή της ΕΚΚ σε συγκεκριμένες ομάδες εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή του νέου Πακέτου Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML Package), αποδεικνύουν την προσήλωσή της στην έγκαιρη και ορθή ενσωμάτωση των νέων ρυθμίσεων στο τοπικό δίκαιο», καταλήγει.