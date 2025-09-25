Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνάντηση με την Ντι Κάρλο είχε στη Νέα Υόρκη ο Γκιουνές Ονάρ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ, συζητήθηκε η προετοιμασία της τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο

Με την Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, Αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις, συναντήθηκε στην Νέα Υόρκη ο ειδικός εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Γκιουνές Ονάρ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ, συζητήθηκε η προετοιμασία της τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Όναρ φέρεται να μετέφερε τις απόψεις της τουρκοκυπριακής πλευράς σχετικά με το περιεχόμενο της τριμερούς συνάντησης. Η  συνάντηση, αναφέρεται, διεξήχθη σε εγκάρδια και εποικοδομητική ατμόσφαιρα.

ΚΥΠΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΙΑΚΟ

