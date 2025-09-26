Εντός του φθινοπώρου η επόμενη διευρυμένη

Η αυριανή τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ πραγματοποιείται κάτω από το πρίσμα δύο βασικών παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν το εύρος μιας τέτοιας συνάντησης: Ο ένας παράγοντας έχει να κάνει με τη μετά από τρεις εβδομάδες εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τη ρεαλιστική αποτίμηση της κατάστασης πραγμάτων επί του...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!