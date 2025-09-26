Εντός του φθινοπώρου η επόμενη διευρυμένη
Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι προσδοκίες για το αποτέλεσμα της αυριανής τριμερούς στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιθυμεί να δεσμεύσει του δύο ηγέτες στην Κύπρο σε λογικές διατήρησης του μομέντουμ για κάποιες νέες πρωτοβουλίες μετά τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Πάντως, δεν αποκλείεται κάποια πρόοδος στο θέμα των οδοφραγμάτων
