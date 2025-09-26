Εντός του φθινοπώρου η επόμενη διευρυμένη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι προσδοκίες για το αποτέλεσμα της αυριανής τριμερούς στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιθυμεί να δεσμεύσει του δύο ηγέτες στην Κύπρο σε λογικές διατήρησης του μομέντουμ για κάποιες νέες πρωτοβουλίες μετά τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Πάντως, δεν αποκλείεται κάποια πρόοδος στο θέμα των οδοφραγμάτων

Η αυριανή τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ πραγματοποιείται κάτω από το πρίσμα δύο βασικών παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν το εύρος μιας τέτοιας συνάντησης: Ο ένας παράγοντας έχει να κάνει με τη μετά από τρεις εβδομάδες εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τη ρεαλιστική αποτίμηση της κατάστασης πραγμάτων επί του...

